Gustavo Costas ya tiene el refuerzo para reemplazar a Agustín Almendra en Racing

Mientras todos se preparaban para el brindis de Navidad, en Racing trascendió la sorpresiva noticia de que Agustín Almendra dejará el club y será nuevo jugador del Necaxa de México. Ante este escenario, Gustavo Costas, que sabe que pierde a un titular indiscutido, ya tiene como ‘refuerzo’ a un potencial reemplazante.

En un puesto donde no le sobran variantes que le hayan rendido a la altura de lo esperado, el director técnico de La Academia tomó la decisión de darle la oportunidad a Baltasar Rodríguez, futbolista surgido de las divisiones inferiores y que la última temporada jugó cedido en el Inter Miami de Lionel Messi.

El golazo de Baltasar Rodríguez en el Inter Miami

Con tres goles y dos asistencias en 22 partidos con el conjunto dirigido por Javier Mascherano, que fue campeón de la Major League Soccer, el mediocampista de 22 años supo tener un gran nivel en el conjunto de Avellaneda, incluso llegó a ganarse la titularidad durante 2024, año donde alzó la Copa Sudamericana.

«Quiero una revancha en Racing y me pone contento saber que me van a tener en cuenta. Quiero volver a ser importante y demostrar quién soy realmente», destacó Rodríguez en una entrevista con Olé. «Estoy más maduro, voy con muchas ganas y actitud. Ahora me voy a hacer sentir. Sé que quedé en deuda en 2024, pero confíen en que voy a hacer las cosas mucho mejor», agregó.

Baltasar y su relación con Messi en Inter Miami

Durante su estadía en Inter Miami, Baltasar Rodríguez compartió plantel con Lionel Messi, que lo aconsejó. «Me cagaba a pedos para que entendiera el juego, je. Me enseñó cuándo sí y cuándo no», recordó el volante de Racing.