Santiago Ascacibar fue ofrecido a Boca: ¿Cuál es la postura del Xeneize?

El mercado de pases de Boca no tiene stop. A pesar de todavía no haber cerrado ningún refuerzo, el Xeneize ya piensa en el rearmado del plantel para el 2026, donde volverá a disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores tras dos años de ausencia.

Una noticia impactó en el futbol argentino. En las últimas horas, se conoció que Santiago Ascacibar fue ofrecido a Boca. La noticia fue confirmada por el periodista Tato Aguilera en Radio Continental. El capitán de Estudiantes tiene decidido cambiar de aires y el Xeneize sería su primera opción.

Luego de que sonara para River, el Millonario no avanzó y cerró las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno. El mediocampista de 28 años vería con buenos ojos jugar en el club de la Ribera, ya que disputaría la Copa Libertadores y también por un deseo familiar, ya que el futbolista tiene un hermano hincha del Xeneize que lo quiere ver con la camiseta azul y oro. Además, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme le ofrecería un contrato superador al que tenía en el Pincha.

La inesperada respuesta de Boca

Luego de que se hiciera público este conocimiento, se conoció cuál fue la respuesta del Xeneize. Según el periodista Marcos Bonocore, Ascacibar no es prioridad para el club en estos momentos, ya que el foco del mercado de pases está puesto en reforzar otros puestos para 2026.

Pero esta respuesta no descarta una posible llegada, ya que si cierra a Hinestroza y Gastón Hernández, Boca iría a la carga del mediocampista en unas semanas. Desde el Pincha, le aseguraron al jugador que no pondrían trabas para una posible salida, aunque su éxodo del club platense será por una venta que será alrededor de los 6 o 7 millones de dólares. Este valor podría ser aún mayor, si algún club del exterior se interesa por el futbolista en los próximos días.