Hay fixture: con clásicos en los extremos, así se jugará la fase regular del PreFederal 2026

¿Y si alguno de los clásicos se juega en el Ruca Che? El año pasado dieron espectáculo y no hay que descartar un retorno. (Archivo Matías Subat)

El comité de competencias de la Federación de básquet del Neuquén y la Asociación Alto Valle dio a conocer el fixture del torneo PreFederal de básquet 2026, que se pondrá en marcha el 11 de septiembre. La movida arrancará bien arriba, con los cuatro clásicos: Pacífico vs. Independiente, Centro Español vs. Club Plottier, Petrolero Argentino vs. Pérfora y Deportivo Roca vs. Atlético Regina.

La fase regular tendrá 16 jornadas y la última también será de derbys. Luego llegarán los play offs para determinar, no solo los aspirantes al título, sino también los pasajeros a la Liga Federal de básquet 2027. Los planteles están armados en un 90% y los pronósticos indican que habrá mucha paridad, aunque un trío asoma como favorito: Centro Español, Atlético Regina y Pérfora.

Fecha por fecha

Se viene el programa del Ascenso

En las próximas horas, el comité organizador dará a conocer el programa de partidos de la división Ascenso, que tendrá como protagonistas a Del Progreso, Biguá, Unión Alem Progresista, Cipolletti, Cinco Saltos y Centenario. El campeón de este certamen tendrá su plaza para la Liga Federal, mientras que el finalista jugará un repechaje con el séptimo de la elite para determinar conocer al último pasajero hacia el certamen nacional.