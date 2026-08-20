El Concejo de Cipolletti analiza ampliar el presupuesto 2026 y ordenar el cableado aéreo

Todos los ingresos fueron aprobados por unanimidad y girados a las comisiones correspondientes para continuar su tratamiento. Foto: gentileza.

El Concejo Deliberante de Cipolletti llevó adelante este miércoles la sesión ordinaria, en la que ingresaron distintos proyectos vinculados con la planificación urbana, obras públicas y administración municipal. Entre los temas que tomaron estado parlamentario se destacó una propuesta para regular el tendido del cableado aéreo y un pedido del Ejecutivo para incrementar el presupuesto de recursos y erogaciones correspondiente a 2026.

La presidenta del cuerpo legislativo, Karina Alvarez, en diálogo con Diario RÍO NEGRO explicó que la iniciativa sobre los cables surgió a partir de conversaciones con el Ejecutivo y con las áreas municipales vinculadas a infraestructura y servicios. El objetivo es acompañar el crecimiento de la ciudad con una planificación que permita ordenar también el espacio aéreo.

Un relevamiento para retirar cables en desuso

Alvarez explicó que la propuesta contempla comenzar con un relevamiento por zonas para identificar los tendidos existentes y determinar cuáles están activos, obsoletos o fuera de servicio. “Lo que se plantea en la ordenanza es empezar a identificar y hacer un relevamiento de todo ese cableado ocioso, obsoleto”, señaló.

La presidenta del Concejo indicó que uno de los problemas detectados es la convivencia de distintos servicios sobre una misma infraestructura. “Hay muchos postes que son compartidos, otros que ya están fuera de servicio y en un mismo poste a veces conviven energía eléctrica, telefonía e internet”, detalló.

A partir de ese diagnóstico, el proyecto propone generar un registro de cableados y posteos que permita identificar a las empresas responsables. “La idea es tener un registro de todas las empresas, de los cableados y de los posteos”, explicó Alvarez.

El procedimiento incluiría una primera etapa de identificación por sectores y luego una solicitud a las empresas para retirar las instalaciones que ya no utilizan. Si vencido el plazo no se concreta el retiro, el municipio podría avanzar con la intervención correspondiente y aplicar las sanciones previstas.

Alvarez remarcó que el objetivo excede la cuestión estética y está relacionado también con la seguridad. “Más allá de la contaminación visual y de la cuestión ambiental, también es una cuestión de seguridad”, sostuvo. En ese sentido, mencionó la presencia de cables que permanecen colgando en distintos sectores de la ciudad y cuyo estado no siempre puede determinarse a simple vista.

El expediente fue girado a la Comisión de Obras y Servicios Públicos, donde comenzará ahora su tratamiento. Para Alvarez, se trata de una propuesta que deberá ser debatida y trabajada con las empresas prestadoras y las áreas municipales involucradas.

Una ampliación presupuestaria para obras en Cipolletti

Otro de los expedientes destacados fue presentado por la Dirección de Presupuesto de la Municipalidad y solicita incrementar el presupuesto de recursos y erogaciones correspondiente a 2026. La iniciativa fue girada a la Comisión de Hacienda para su análisis.

Alvarez explicó que el pedido está relacionado con el avance de las obras. “Cuando se hizo el presupuesto había muchas obras que estaban para licitarse y ahora ya estamos en una etapa donde hay obras en ejecución, obras para iniciar y obras para licitarse”, señaló.

Según detalló, la ampliación permitirá incorporar al presupuesto los fondos necesarios para esos proyectos. “Algunas obras son en conjunto con Provincia, entonces vienen fondos de Provincia, y otros son con fondos propios que estaban en reservas municipales”, explicó.

La presidenta del Concejo estimó que el incremento será de aproximadamente $14.000 millones, cerca de un 5,5%, aunque aclaró que el expediente recién ingresó y deberá ser analizado por Hacienda. “Básicamente es para obra pública”, resumió.

Alvarez también destacó que el municipio viene de un presupuesto que consideró ordenado y señaló que “el eje principal es la obra pública y la infraestructura”.

Más proyectos que seguirán en comisión

Entre los proyectos vinculados con obras, durante la sesión también se trató el cierre del registro de oposición para la obra de asfalto del loteo Pizarro. Alvarez destacó que el sector forma parte del frente de trabajos que el municipio viene desarrollando en distintos barrios.

“Estamos asfaltando en toda la ciudad, todo un barrio, el de la calle Mariano Moreno, de San Luis, todo ese sector”, señaló la presidenta del Concejo. Según explicó, el cierre del registro es un paso previo para avanzar con la ejecución de los trabajos.

También ingresaron pedidos para habilitar un cruce vehicular entre Venezuela y C515 y para abrir las calles Concepción de Uruguay y San Rafael. A esto se sumaron proyectos para crear espacios de juegos inclusivos y programas municipales de capacitación en oficios y separación de residuos en origen.

Por otra parte, se trató la desafectación de dos parcelas de su condición de reserva fiscal y la ratificación de un acta entre la Municipalidad y el IPPV. Todos los ingresos fueron aprobados por unanimidad y girados a las comisiones correspondientes para continuar su tratamiento.