Cómo solicitar la Prestación por Desempleo de ANSES en septiembre 2026: requisitos y pasos

En el marco de las herramientas de protección del empleo y seguridad social, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recuerda los criterios operativos y normativos para acceder a la Prestación por Desempleo.

Este seguro económico temporario de ANSES, regulado bajo la Ley de Contrato de Trabajo, está diseñado para acompañar los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia que hayan cesado en su actividad por causales ajenas a su voluntad, garantizando al mismo tiempo la continuidad de las asignaciones familiares, la cobertura médica de obra social y el reconocimiento del cómputo previsional mientras se reinsertan en el mercado laboral formal.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES y qué condiciones exige

Para tramitar la Prestación por Desempleo, ANSES establece requisitos diferenciados según la modalidad del vínculo que mantenía el trabajador:

Trabajadores permanentes : deben acreditar al menos seis meses de servicios, con aportes computables dentro de los tres años anteriores al despido o cese laboral.

: deben acreditar al menos seis meses de servicios, con aportes computables dentro de los tres años anteriores al despido o cese laboral. Trabajadores eventuales o de temporada : se exige haber prestado tareas por más de 90 días en el último año inmediato anterior a la finalización de la relación laboral, con un acumulado menor a 12 meses en el trienio previo.

: se exige haber prestado tareas por más de 90 días en el último año inmediato anterior a la finalización de la relación laboral, con un acumulado menor a 12 meses en el trienio previo. Compatibilidades de cobro: el cobro del seguro es plenamente compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Ayuda Escolar Anual y las Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción).

La cantidad de cuotas mensuales otorgadas por el organismo oscila entre 2 y 12 meses, plazo que se determina de acuerdo con la antigüedad laboral acumulada y los períodos efectivamente aportados en los tres años precedentes.

Asimismo, para los nuevos beneficiarios, ANSES gestiona la apertura gratuita de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social en una entidad bancaria asignada, o bien unifica la liquidación si el titular ya posee una cuenta activa.

ANSES: cómo se calculan los montos de la Prestación por Desempleo y topes del salario mínimo

El importe individual de la Prestación por Desempleo no es fijo ni uniforme. ANSES determina la liquidación tomando como base el historial de remuneraciones brutas del solicitante, durante los últimos seis meses de actividad formal.

El valor mensual a percibir está sujeto a las siguientes pautas:

Cálculo proporcional : representa un porcentaje de la mejor remuneración normal y habitual declarada en el último semestre previo al cese.

: representa un porcentaje de la mejor remuneración normal y habitual declarada en el último semestre previo al cese. Piso y techo garantizados : el monto mensual no puede resultar inferior al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) ni superar el 100% del SMVM vigente al momento de la liquidación devengada.

: el monto mensual no puede resultar inferior al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) ni superar el 100% del SMVM vigente al momento de la liquidación devengada. Ajuste automático: cada modificación en la pauta del salario mínimo nacional reajusta de forma directa las bandas mínimas y máximas del beneficio.

Prestación por desempleo: documentación requerida por ANSES y cómo tramitar el beneficio por la web

Para iniciar la gestión de la Prestación por Desempleo, el interesado debe presentar su Documento Nacional de Identidad (original y copia) junto con la documentación que acredite fehacientemente la disolución del contrato laboral:

Despido sin causa justa : telegrama de despido, carta documento o notificación formal con firma certificada del empleador.

: telegrama de despido, carta documento o notificación formal con firma certificada del empleador. Quiebra o concurso preventivo : nota del síndico certificando el cese, sentencia de quiebra autenticada por el juzgado interviniente o copia de la publicación en el Boletín Oficial.

: nota del síndico certificando el cese, sentencia de quiebra autenticada por el juzgado interviniente o copia de la publicación en el Boletín Oficial. Fin de contrato a plazo fijo : copia del contrato de trabajo vencido.

: copia del contrato de trabajo vencido. Denuncia del contrato con causa imputable al empleador : telegrama de intimación previa y telegrama de desvinculación laboral.

: telegrama de intimación previa y telegrama de desvinculación laboral. Fallecimiento del empleador (unipersonal): copia certificada del acta de defunción.

El trámite puede completarse de manera 100% digital a través del canal de Atención Virtual de la web institucional anses.gob.ar ingresando con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, o de forma presencial en las dependencias de ANSES solicitando un turno web previo.

La solicitud debe formalizarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al distracto laboral, para evitar la pérdida proporcional de días de cobertura.