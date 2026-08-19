Sorpresas y regresos: así está el mercado de pases en el PreFederal de básquet 2026

Ya salió el formato, también se sabe la fecha de inicio (11 de septiembre) y ahora llegó el momento de los nombres para la próxima edición del PreFederal de básquet. Con pases sorpresivos, retornos y las últimas fichas por confirmar, se viene un torneo que promete emociones y, como es habitual, equipos que parten como favoritos.

Centro Español, Atlético Regina y Pérfora se perfilan para estar en el podio en una competencia que siempre ha sido muy pareja, pero también conoce de batacazos. Sin embargo, por el armado de sus plantillas, en la previa asoman como favoritos.

Borrón y cuenta nueva en Regina

Atlético Regina repitió la experiencia de romper el mercado. No le salió en la primera, pero va por una rápida revancha y solo sostuvo a Ignacio Claris entre sus fichas mayores. A la Perla del Valle llegaron Juan Cruz Marini, Marcos Revello, Elías Iñiguez, Martín Chervo, Joaquín Falcón, Lautaro Requejo y Bruno Santillán. Thiago González y Juan María Borghese son los canteranos que se sostienen en el Albo, ahora dirigido por Gastón Fernández. Una gran apuesta que tiene como objetivo pelear hasta el final en el Pre y buscar ser protagonista en la Liga Federal 2027.

Español y la vuelta de Franco

«Dijo que iba a volver y cumplió», reza en las redes sociales de Centro Español. El que cumplió con su promesa fue Franco Pennacchiotti, un jugador determinante en la zona interna. Además renovaron Emilio Santana, Quimey Acosta y Facundo Ramadori, mientras que las otras caras nuevas son las de Jeremías Fernández -de buen paso por Pérfora y Roca- y Gabriel Rivero. Con Mauricio Santángelo como DT, el Torito se pone el cartel de candidato.

Pérfora, la base y el sueño de siempre

Pérfora, el único del país con aistencia perfecta en la Liga Federal, también promete hacer ruido en el PreFederal. Siempre con Fernando Claris en el banco, sostuvo la base de la última temporada y tiene jugadores que marcan la diferencia como Julián Tuti Ruiz, Nahuel Vicentín o Pedro Emilio. Renovó con Lucas Mohnen y los nuevos son Valentín Bauducco -alero- y el perimetral Enzo Marusich. A todos ellos se les sumarán los juveniles del club, que siempre se ganan una buena cantidad de minutos.

Vicentín, una garantía para el Verde de Plaza Huincul. (Archivo Matías Subat)

Independiente, embalado por el título y un par de retoques

Independiente viene de ganar el torneo local, Enzo Nieva fue su gran figura y por eso se ganó el retorno al plantel superior para el próximo PreFederal. Reemplazará a Drazen Sinigoj, quien hizo las valijas y se fue a Junín para jugar Liga Argentina en Ciclista. Siguen David Oviedo, Gino Veronesi, Carlos Paredes y Joaquín Marcon, y otro que podría sumarse es Lautaro Riego, de gran nivel en el certamen local y de sobrada calidad para la competencia. Andrés García sigue al mando del equipo.

Pacífico, el campeón que cambia casi todo el equipo

Pacífico defenderá el título conseguido el año pasado y cuatro de sus piezas claves ya no estarán en el plantel: Gustavo Maranguello, David Véliz, Matías Stanic y Marco Roumec. Maximiliano Rubio continuará sentado en el banco como DT principal y contará con Lucas Romera, Alex Soria, Mateo Vázquez y Exequiel Sánchez. El nombre de Francisco González suena en el Decano y habrá que estar atento a algún tapado en la zona interna.

10&10. Romera y Santana, dos que siguen en los perímetros de Pacífico y Español. (Archivo Matías Subat).

Deportivo Roca, con caras nuevas y la vuelta de Lucas

Un mix. A eso apostó Sebastián García, el «eterno» DT de Deportivo Roca, que ya puso manos a la obra para afrontar el PreFederal. Siguen el inoxidable Adolfo García Barros y Martín Pamich, pero además recuperó al experimentado Lucas Villanueva, que jugó -y rindió- en el torneo local. Los nuevos son el escolta marplatense Tomás Quinteros, el pivote Benjamín López, el base Matías Aluchón -de paso por Deportivo Viedma- y el conocido Martín Fagotti, quien hizo unos kilómetros desde Regina y se puso la Naranja.

Petrolero busca sus últimas fichas

Ariel López, que estaba en las formativas, tomó el mando del equipo superior de Petrolero Argentino. De movida, se aseguró el regreso de un base de la casa: Juan Peral, quien llega desde Centro Español. Además renovó Matías Arias y se sumaron nombres importantes como Marco Roumec, quien viene de Pacífico, y retorna a la zona Nataniel Rodríguez, de buen paso por Club Plottier hace un par de temporadas. Los juveniles, como siempre, tendrán un papel fundamental en un equipo que buscará ser fuerte en su Cueva.

Club Plottier sostiene su proyecto

Club Plottier se acomodó en el combo PreFederal-Liga Federal y está listo para un nuevo desafío. Siempre con Sergio Bellandi en el banco de suplentes, es un equipo que presenta batalla y no será la excepción. Sumó a Ignacio Murias, quien hizo un gran torneo local en Unión Alem Progresista y ya se anunciaron las continuidades de Joaquín Morandini y Juan Escudero. Están al caer las de Angelo Sasso y el estelar Leandro Tapia, y habrá que están pendientes a algún movimiento sorpresa.

Movimientos en Ascenso

Del Progreso movió rápido, dejó en claro que quiere volver a la Liga Federal en la próxima temporada y por eso confirmó un cuarteto de refuerzos que automáticamente lo transformaron en el favorito del Ascenso. Volvió Gustavo Maranguello, renovó Jorge Coronado y llegaron Franco Leal y Santiago Pascual, dos que siempre rindieron en los clubes por los que pasaron.

Biguá se prefila para dar pelea con la vuelta de Nahuel Muñoz y la llegada de Tomás González, mientras que Unión Alem Progresita se aseguró a Franco Navarro y Cinco Saltos hizo lo propio con Sebastián Bernasconi. Cipolletti y Centenario se mueven en silencio, pero pronto habrá anuncios oficiales.