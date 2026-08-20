Energía más cara en Viedma: el municipio aumentó la Tasa por Alumbrado Público

El intendente Marcos Castro estableció por decreto un aumento del 7,79% en la Tasa de Alumbrado Público que pagan todos los usuarios de Edersa en la capital provincial y fijó en 255 pesos, «por factura abonada», el nuevo valor del Fondo Solidario Municipal.

Con este incremento los vecinos radicados en la zona 1 deberán abonar 12.915 pesos por mes, en la zona 2 el importe es de 10.855, en la 3 el monto es de 9.055, en la zona 4 de 7.275 y en la zona 5 de 4.960 pesos, en concepto de tasa más el importe del fondo solidario.

La decisión se explicó en la autorización establecida en la Ordenanza Tarifaria 9286 que establece que «si en el transcurso del año 2026 la tarifa de energía eléctrica registrara incrementos respecto de los valores tarifarios existentes al 31 de diciembre de 2025, los montos básicos para cada zona se actualizarán aplicando sobre los mismo y en su totalidad el incremental resultante».

Además, el decreto respectivo recuerda que «el Este Provincial Regulador de la Electricidad de Río Negro ha aprobado la actualización de la tarifa de energía eléctrica a la Distribuidora Edersa, correspondiendo entonces actualizar los valores de la Tasa d Alumbrado Público».

La norma indica que «se ha realizado un análisis de los incrementos porcentuales reales que se han establecido por parte de la empresa» y que se tuvieron en cuenta los «consumo fijo y consumo variable, y la incidencia de cada uno de estos en el monto total a abonar por parte del municipio».