Chanel presentó en París su nueva colección de Alta Costura inspirada en cuentos clásicos

La alta costura de Chanel volvió a demostrar que la moda también puede narrar historias. En el Grand Palais de París, la colección otoño-invierno 2026/2027, la primera bajo la dirección creativa de Matthieu Blazy, tomó como punto de partida un antiguo libro de cuentos encontrado en la biblioteca de Gabrielle Chanel para construir una propuesta donde cada prenda escondía un relato.

La inspiración literaria se tradujo en prendas cargadas de detalles. Bordados, encajes y transparencias dieron vida a referencias sutiles de clásicos como Jack y las habichuelas mágicas o Ricitos de Oro y los tres osos, mientras bolsos, botones y accesorios revelaban pequeños guiños que invitaban a mirar dos veces.

La puesta en escena acompañó esa idea: el Grand Palais se transformó en un jardín fantástico y el artista francés Joël Blanc pintó el desfile en tiempo real, convirtiendo el momento en una obra viva. Más allá de la fantasía, la colección reafirmó uno de los valores centrales de Chanel: la excelencia artesanal.

Looks que combinan técnicas tradicionales con siluetas livianas, pensadas para moverse con naturalidad. El resultado fue una colección que no busca deslumbrar únicamente por su espectacularidad, sino emocionar a través del oficio, el tiempo y la belleza de los detalles.