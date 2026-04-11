Historia cerrada: Depo Viedma ganó en Venado y liquidó la serie en la Liga Argentina de básquet

En un partido cargado de emoción, Deportivo Viedma sacó a relucir todo su carácter, jugó un partidazo y derrotó a Centenario por 79-71 en el cuarto juego de la primera serie de play offs de la Liga Argentina de básquet. Con esta enorme victoria, el equipo rionegrino liquidó la serie (3-1) en Venado Tuerno y no hizo falta un regreso a casa para definir la historia en la Conferencia Sur.

El arranque fue a pura intensidad. Ambos salieron con ímpetu, energía y un gran despliegue. El local mostró todo su potencial colectivo, con variantes ofensivas y una altísima efectividad. Viedma, por su parte, respondió golpe por golpe, ajustando su estrategia con el correr de los minutos en un primer cuarto de alto goleo. Finalmente, Centenario se lo llevó por 29-25.

En el segundo parcial, con rotaciones completas en ambos lados, el ritmo ofensivo bajó. Allí, Viedma sufrió algunos errores en los pases que fueron bien aprovechados por Centenario, que logró estirar la ventaja hasta una máxima de nueve puntos. El local se fue al descanso arriba 47-38 (parcial 18-13).

Petre fue el máximo anotador de los rionegrinos, que siguen de Liga.

Primero emparejó y después mostró su mejor versión

El tercer cuarto mantuvo la tendencia de bajo goleo y menor fluidez en ataque. Centenario redujo su volumen ofensivo y casi no recurrió al tiro de larga distancia. Viedma mejoró su rendimiento y logró quedarse con el parcial, aunque no le alcanzó para dar vuelta la historia. El marcador quedó 62-55 para el local (parcial 15-17).

Pero en el último cuarto apareció la mejor versión de Viedma. En un cierre intenso, trabado y muy estratégico, el equipo manejó con inteligencia cada posesión y golpeó en los momentos justos. Logró igualar en 65 y, a partir de allí, dominó el tramo final ante un rival sin respuestas y con baja efectividad. Con un parcial letal de 24-9 en los 10′ finales, Viedma dio vuelta el partido, se impuso por 79-71 y desató el festejo: victoria, serie 3-1 y pasaje a los octavos de final de la Liga Argentina, donde espera rival.

Merchat y su experiencia, clave en Deportivo Viedma.

Por el lado de Viedma sobresalieron Joaquin Petre, con 15 puntos, seguido de Lisandro Fernandez y Jeffrey Merchant, con 13 cada uno. El goleo parejo fue determinante en el equipo visitante porque Nico Paletta y Luciano Cáceres también llegaron al doble dígito y anotaron 11 cada uno. En el local no alcanzaron las buenas producciones de Farid Celador (22) y Manuel Gomez (14).

Info y fotos: Prensa Centenario