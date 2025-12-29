Histórico: el primer Paradeportes de Oro es para el neuquino Iñaki Basiloff

El nadador neuquino fue campeón del mundo en Singapur y se quedó con el premio mayor de la temporada. (Archivo)

«Es un honor», dijo Iñaki a través de un video.

Iñaki Basiloff ganó el premio Paradeportes de Oro y se consagró como el mejor paradeportista de 2025, un año en el que se consagró campeón del mundo en los 200 metros combinados (SM7) y también logró la medalla de bronce en los 400 libres (S7) en el Mundial de Singapur.

“Es el premio más importante del paradeporte argentino. Para mí es un honor ser el primer ganador del oro. Va a tener un lugar muy importante en mi casa junto al resto de los premios”, aseguró el nadador de Neuquén.

Esta fue la primera edición de los Premios Paradeportes al deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Además del Oro, antes se entregaron 40 Paradeportes de Plata y hubo otro ganador de Neuquén: Enrique Plantey en deportes de invierno. Nominaron a 155 atletas nominados.

“El sistema transparente de votación fue otro de los puntos distintivos de este premio, algo fundamental que no suele suceder en este tipo de entregas. También comunicamos la fundamentación técnica de por qué Basiloff merecía ganar el Oro”, señaló Maximiliano Nóbili, creador de los premios y presidente de la Fundación Paradeportes.

Dos cortes y victoria por ventaja mínima

Antes de elegir el Oro, hubo un corte de 10 deportistas y luego quedaron cuatro: Basiloff, Brian Impellizeri (gimnasia), Gustavo Fernández (tenis) y Gracia Sosa (fútbol). A partir de ese sistema de elección, se dio un mano a mano entre Iñaki y el gimnasta. La diferencia fue mínima: el neuquino obtuvo un coeficiente del 98,36 % e Impellizzeri alcanzó un 97,93 %. La conclusión fue que ambos tienen desempeños extraordinarios y que para Iñaki fue clave la proximidad al récord mundial histórico de su prueba.

Impellizzeri fue el finalista. Perdió por muy poco con Iñaki. (Archivo)

Esto no contradice la validez del ranking N°1 mundial ni los logros de Brian en 2025 (bicampeón), pero si “se busca una medida objetiva de excelencia atlética relativa al récord histórico, Iñaki aparece apenas por encima”, según cierra el informe del Comité Ejecutivo de Votación de Paradeportes.

Los 40 ganadores de los “Paradeportes de Plata” 2025 fueron:

Básquet en silla de ruedas: Fernanda Pallares

Para natación: Iñaki Basiloff

Remo adaptado: Lucas Poggi

Tenis en silla de ruedas: Gustavo Fernández

Fútbol para ciegas: Gracia Sosa

Golf adaptado: Mariano Tubio

Boccia: Stefanía Ferrando-Rodrigo Romero (pareja BC3).

Atletas con síndrome de down: Juan Ignacio Alarcón

Para atletismo: Brian Impellizzeri.

Powechair footbal: Valentino Zegarelli

Vóley sentado masculino: Benjamín Haffner

Rugby en silla de ruedas: Lautaro Fernández

Para taekwondo: Juan Samorano

Goalball femenino: Mariela Almada

Tenis de mesa adaptado: Luciano Khazandjian

Para canotaje: Ariel Atamañuk

Fútbol para ciegos: Ezequiel Junior Fernandes

Básquet en silla de ruedas masculino: Adrián Pérez

Esgrima en silla de ruedas: Carlos Freitas

Para tiro con arco: Eduardo Torresi

Goalball masculino: Leonardo Jazmín

Vóley sentado femenino: Constanza Korch

Fútbol 7 PC: Mariano Cortés

Para ciclismo: Mariela Delgado

Para ecuestre: Diana Moore Nothbom

Para triatlón: Facundo Palacio

Para tiro deportivo: Sol de la Riva

Atletas sordos (CADES): Valentina Bonfati

Para powerlifting: Nahuel Gómez

Para bádminton: Jonatan Mattos

Fútbol faddim: Héctor Luna

Para judo: Paula Gómez

Deportes de invierno: Enrique Plantey

Plantey se quedó con la Plata. (Archivo)

Pádel en silla de ruedas: Guillermo Camusso

Tenis para ciegos: Gabriel Caparrós

Fútbol talla baja: Cristian Soto.

Para karate: Maitena Ardiles

Surf adatpado: Georgina Melatini

Fútbol amputados: Gianfranco Borgetti

Palepta adaptada: Daniel Plotequer

