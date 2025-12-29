Histórico: el primer Paradeportes de Oro es para el neuquino Iñaki Basiloff
El campeón mundial se quedó con el premio mayor. Antes se dieron a conocer los ganadores de Plata y otro neuquino, Enrique Plantey, prevaleció en deportes de invierno.
Iñaki Basiloff ganó el premio Paradeportes de Oro y se consagró como el mejor paradeportista de 2025, un año en el que se consagró campeón del mundo en los 200 metros combinados (SM7) y también logró la medalla de bronce en los 400 libres (S7) en el Mundial de Singapur.
“Es el premio más importante del paradeporte argentino. Para mí es un honor ser el primer ganador del oro. Va a tener un lugar muy importante en mi casa junto al resto de los premios”, aseguró el nadador de Neuquén.
Esta fue la primera edición de los Premios Paradeportes al deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Además del Oro, antes se entregaron 40 Paradeportes de Plata y hubo otro ganador de Neuquén: Enrique Plantey en deportes de invierno. Nominaron a 155 atletas nominados.
“El sistema transparente de votación fue otro de los puntos distintivos de este premio, algo fundamental que no suele suceder en este tipo de entregas. También comunicamos la fundamentación técnica de por qué Basiloff merecía ganar el Oro”, señaló Maximiliano Nóbili, creador de los premios y presidente de la Fundación Paradeportes.
Dos cortes y victoria por ventaja mínima
Antes de elegir el Oro, hubo un corte de 10 deportistas y luego quedaron cuatro: Basiloff, Brian Impellizeri (gimnasia), Gustavo Fernández (tenis) y Gracia Sosa (fútbol). A partir de ese sistema de elección, se dio un mano a mano entre Iñaki y el gimnasta. La diferencia fue mínima: el neuquino obtuvo un coeficiente del 98,36 % e Impellizzeri alcanzó un 97,93 %. La conclusión fue que ambos tienen desempeños extraordinarios y que para Iñaki fue clave la proximidad al récord mundial histórico de su prueba.
Esto no contradice la validez del ranking N°1 mundial ni los logros de Brian en 2025 (bicampeón), pero si “se busca una medida objetiva de excelencia atlética relativa al récord histórico, Iñaki aparece apenas por encima”, según cierra el informe del Comité Ejecutivo de Votación de Paradeportes.
Los 40 ganadores de los “Paradeportes de Plata” 2025 fueron:
Básquet en silla de ruedas: Fernanda Pallares
Para natación: Iñaki Basiloff
Remo adaptado: Lucas Poggi
Tenis en silla de ruedas: Gustavo Fernández
Fútbol para ciegas: Gracia Sosa
Golf adaptado: Mariano Tubio
Boccia: Stefanía Ferrando-Rodrigo Romero (pareja BC3).
Atletas con síndrome de down: Juan Ignacio Alarcón
Para atletismo: Brian Impellizzeri.
Powechair footbal: Valentino Zegarelli
Vóley sentado masculino: Benjamín Haffner
Rugby en silla de ruedas: Lautaro Fernández
Para taekwondo: Juan Samorano
Goalball femenino: Mariela Almada
Tenis de mesa adaptado: Luciano Khazandjian
Para canotaje: Ariel Atamañuk
Fútbol para ciegos: Ezequiel Junior Fernandes
Básquet en silla de ruedas masculino: Adrián Pérez
Esgrima en silla de ruedas: Carlos Freitas
Para tiro con arco: Eduardo Torresi
Goalball masculino: Leonardo Jazmín
Vóley sentado femenino: Constanza Korch
Fútbol 7 PC: Mariano Cortés
Para ciclismo: Mariela Delgado
Para ecuestre: Diana Moore Nothbom
Para triatlón: Facundo Palacio
Para tiro deportivo: Sol de la Riva
Atletas sordos (CADES): Valentina Bonfati
Para powerlifting: Nahuel Gómez
Para bádminton: Jonatan Mattos
Fútbol faddim: Héctor Luna
Para judo: Paula Gómez
Deportes de invierno: Enrique Plantey
Pádel en silla de ruedas: Guillermo Camusso
Tenis para ciegos: Gabriel Caparrós
Fútbol talla baja: Cristian Soto.
Para karate: Maitena Ardiles
Surf adatpado: Georgina Melatini
Fútbol amputados: Gianfranco Borgetti
Palepta adaptada: Daniel Plotequer
Comentarios