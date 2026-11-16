Horacio Zeballos puso primera con Marcel Granollers en busca del gran título pendiente

El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers dieron un importante primer paso en el ATP Finals de dobles con disputa en Turín (Italia), donde se reúnen los jugadores que se destacaron como los mejores de la temporada 2026.

En su séptima participación consecutiva, la tercera pareja preclasificada tuvo un sólido estreno tras vencer por un doble 6-4 a la pareja italiana que integran Simone Bolleli y Andrea Vavassori, 5° favoritos, en el primer encuentro correspondiente al grupo Mark Woodforde.

El marplatense, de 41 años (primer argentino en alcanzar el N°1 del mundo), y el ibérico, de 40, impusieron su juego desde el arranque, sólidos desde el fondo y precisos en la red, además de un inteligente diagrama táctico en cada punto.

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La pareja argentina-hispana anotó cinco aces (sin doble faltas), logró el 74% de primeros servicios, ganando el 72% de puntos con el primer saque y el 79% con el segundo. Además, la experimentada dupla quebró el saque rival en las tres oportunidades que generó.

Zeballos y Granollers, que forman dupla desde 2019, alcanzaron la final del ATP Finals en 2023 (cayeron en la definición ante los por entonces números 3, Rajeev Ram y Joe Salisbury). Exnúmeros 1 del mundo y campeones en esta temporada en Roland Garros, el zurdo marplatense y el diestro catalán ahora van por el desquite en el último torneo del año, el que reúne a las mejores ocho parejas.

La pareja formada por el español y el argentino disputan el Masters por séptimo año consecutivo (con un balance de nueve victorias y 13 derrotas). Juntos finalizaron entre las diez mejores parejas de la ATP durante seis años seguidos. Luego del primer paso, el dúo va por el tan ansiado título.