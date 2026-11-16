El Festival Ritual puso en valor la producción regional: «El derrame se multiplica hasta 15 veces», aseguró Banacloy

El Festival Ritual, que convocó a unas 25.000 personas durante el fin de semana en Cipolletti, también abrió una vidriera para mostrar el potencial productivo y gastronómico del Alto Valle. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, este tipo de encuentros permite conectar actividades que habitualmente funcionan por separado y generar oportunidades para los productores regionales.

«La gastronomía une al productor, lo pone en valor», sostuvo el funcionario durante una recorrida por el Parque Rosauer, donde destacó la incorporación de frutas regionales a distintas elaboraciones y la presencia de emprendimientos de la zona.

Uno de los ejemplos que encontró durante la visita fue un salame elaborado con manzana, una combinación que refleja las posibilidades de integrar la producción primaria con otras actividades. También mencionó propuestas de charcutería que incorporan peras y manzanas, además de quesos y otros productos elaborados en la región.

El ministro también destacó que la gastronomía permite acercar al público a elaboraciones que no siempre tienen visibilidad fuera de los establecimientos donde se producen. «Cuando uno recorre el Parque Rosauer y ve la cantidad de productos vinculados a ese esquema productivo, es realmente la puesta en valor final», expresó.

Festival Ritual en Cipolletti y el efecto multiplicador en la economía

Más allá de las ventas registradas dentro del predio, Banacloy puso el foco en el movimiento económico que se genera alrededor de un evento gastronómico. Según explicó, el impacto no se limita a lo que facturan los puestos, sino que alcanza a una cadena de proveedores y servicios que participan indirectamente de la actividad.

«Siempre decimos que esto tiene un derrame que multiplica 13, 14 o 15 veces el movimiento de un gastronómico», afirmó. Para ejemplificarlo, señaló que detrás de la venta de 70 o hasta 500 porciones también existe una demanda de pan, insumos y otros productos necesarios para sostener la elaboración.

«Esto es valorizar la identidad, valorizar el trabajo de todo un año de productores, de gente que además, a partir de esta vinculación, potencia sus productos». Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro.

A esa cadena se suma el movimiento turístico y comercial que generan quienes llegan desde otras localidades. El funcionario mencionó que varios productores que participaron de Ritual debieron alojarse en el Alto Valle y en Cipolletti para poder presentar sus elaboraciones durante el encuentro.

«A veces uno no tiene que ver lo transaccional solamente a partir del producto», remarcó. De esta manera, planteó que el impacto de estos acontecimientos también debe medirse por la actividad que generan en otros rubros y por el consumo que movilizan fuera del espacio donde se desarrolla el festival.

El intercambio entre productores y el valor agregado a las elaboraciones regionales del Alto Valle

Otro de los aspectos que destacó Banacloy fue la posibilidad de que los emprendedores conozcan otras experiencias y encuentren referencias para mejorar sus propios productos. La interacción entre productores, gastronómicos y elaboradores permite intercambiar conocimientos y observar cómo evolucionan otros emprendimientos.

«A partir de esta vinculación potencian sus productos, porque ven en el espejo de enfrente a alguien que evolucionó, que puso el envase mejor, que hizo un packaging más lindo», explicó.

Para el ministro, esos intercambios también forman parte del crecimiento de la actividad regional, porque permiten mejorar la presentación y comercialización de las elaboraciones, además de ampliar las posibilidades de integración entre distintos sectores.

En esa línea, diferenció a los festivales gastronómicos de aquellos cuya convocatoria depende principalmente de los espectáculos musicales. «A veces cuando los festivales son 100% dependientes de un cuadro musical, esto es otra cosa», sostuvo.

Banacloy consideró que Ritual permitió mostrar el trabajo acumulado durante todo el año por productores y emprendedores, además de acercar sus elaboraciones a nuevos consumidores. «Esto es valorizar la identidad, valorizar el trabajo de todo un año de productores», concluyó.

La experiencia, según su mirada, expone una oportunidad para el Alto Valle: aprovechar su producción frutícola y la capacidad de sus elaboradores para desarrollar una identidad gastronómica propia, generar valor agregado y ampliar el movimiento económico de la región.