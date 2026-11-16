Crecida del río Paraná en Santa Fe: el agua superó el nivel de evacuación y comenzaron los traslados de familias

El Instituto Nacional del Agua (INA) prevé que el Paraná siga en ascenso frente a Santa Fe y alcance 5,90 metros hacia el 24 de noviembre (Foto: gentileza)

El río Paraná superó el nivel de evacuación en la ciudad de Santa Fe tras alcanzar una altura de 5,76 metros frente al puerto local. Según el informe difundido por Prefectura Naval Argentina, la marca se ubicó seis centímetros por encima del límite establecido en 5,70 metros, instancia a partir de la cual se activa el retiro de los vecinos más próximos.

Durante el transcurso de la jornada dominical, el nivel hidrométrico mostró un incremento sostenido de cuatro centímetros respecto de las 8 de la mañana, momento en el que se habían medido 5,72 metros. La escala del puerto santafesino fija el estado de alerta en los 5,30 metros, parámetro que ya había sido quebrado en días previos.

El medio Infobae mencionó que a raíz de este avance del agua, un total de 217 personas pertenecientes a 66 familias fueron trasladadas y alojadas en el barrio Alto Verde, dentro de la capital provincial. La evacuación de este grupo, compuesto por 123 adultos y 94 menores, se concretó de manera preventiva en horas previas y quedó asentada en el último parte emitido por la Municipalidad de Santa Fe.

Desde el Ejecutivo local precisaron que la cifra de alojados corresponde específicamente al Centro de Asistencia Integral Nº 1, emplazado en el acceso a Alto Verde sobre la Ruta Nacional 168. No obstante, aclararon que ese número no representa necesariamente la totalidad de los afectados en el distrito, dado que persisten sectores bajo monitoreo constante.

Superar el umbral de evacuación no implica de forma automática un desalojo masivo de la población, sino el refuerzo de la vigilancia y de las medidas preventivas en las áreas vulnerables.

Operativos fluviales y asistencia en zonas costeras

Los traslados preventivos se enfocaron principalmente en la zona de La Vuelta del Paraguayo, desde donde las familias fueron derivadas al predio de Alto Verde, el cual cuenta con módulos habitacionales, duchas, agua potable, atención sanitaria y acompañamiento educativo.

En paralelo, en Colastiné Sur el sector norte del barrio quedó anegado y se avanza en la construcción de nuevos módulos para recibir a eventuales evacuados.

Equipos municipales y efectivos del Ejército Argentino desplegaron recorridas por vía fluvial con el objetivo de distribuir provisiones y materiales básicos. Al mismo tiempo, la comuna mantiene operativos 31 puntos de bombeo, procedió al cierre de compuertas y refuerza los terraplenes de defensa en puntos críticos como:

Los Alisos

Alto Verde

La Boca

Varadero Sarsotti

La Guardia

Bajada Distéfano

El Pozo

Matheu.

La situación también reviste complejidad al oeste de la ruta provincial 1, a la altura de Rincón Norte y Arroyo Leyes, donde ya se registran viviendas inundadas por tratarse de sectores que carecen de defensas costeras. Además, se reportaron filtraciones de agua subterránea en zonas protegidas de Rincón y el ingreso de agua a un loteo privado de Arroyo Leyes luego de que cediera una defensa levantada de forma particular.

Los esfuerzos oficiales se concentran en los barrios costeros y en los asentamientos ubicados por fuera de los anillos de defensa del área metropolitana. (Foto: gentileza)

El escenario crítico se replica en otras localidades del Litoral que entraron en etapa de evacuación según el reporte vespertino de Prefectura. Sobre el Paraná superaron sus marcas límite las ciudades correntinas de Goya (5,82 metros) y Esquina (5,50 metros), junto con la santafesina Reconquista (5,65 metros), a las que se sumó San Javier con 7,94 metros sobre el río homónimo, cuyo umbral es de 6,50 metros.

Pronóstico de ascenso y el impacto de El Niño

En la provincia de Entre Ríos, los registros oficiales ubicaron también en nivel de evacuación a los puertos de La Paz (6,26 metros), Hernandarias (6,42 metros), Paraná (5,69 metros) y Diamante (5,82 metros), mientras que Isla del Cerrito, sobre el río Paraguay, llegó a 6,91 metros. Estos datos actualizan el relevamiento difundido el viernes por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que había contabilizado 26 localidades afectadas y 4.547 personas evacuadas o autoevacuadas en toda la región.

Hacia adelante, las proyecciones hidrológicas indican que la crecida continuará en la capital santafesina. El Instituto Nacional del Agua (INA) estimó que el Paraná alcanzará los 5,90 metros hacia el 24 de noviembre, sin descartar un pico promedio máximo de 6,20 metros, cifras que recuerdan antecedentes complejos como los de 2007 (5,94 metros), 2010 (6,02 metros) y 2016, cuando el río trepó a 6,61 metros y obligó a evacuar a 464 vecinos.

Por su parte, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) vinculó la persistencia de los altos caudales con el fenómeno El Niño y advirtió sobre una alta probabilidad de nuevos repuntes entre noviembre de 2026 y enero de 2027, tras registrarse en octubre un caudal afluente medio récord de 14.400 metros cúbicos por segundo. Esta perspectiva coincide con el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que prevé lluvias superiores a lo normal en el Litoral y el centro del país durante los próximos meses.