Impulsada por Vaca Muerta, la extracción de arenas de fractura creció 13,5% en septiembre y cortó dos meses de caída

Las arenas silíceas resultan indispensables para sostener el ritmo de perforación y fractura en los yacimientos no convencionales de la cuenca neuquina. Foto gentileza.

La producción de arenas de fractura destinadas a las operaciones en Vaca Muerta tuvo una recuperación en septiembre de 2026 al registrar un crecimiento interanual del 13,5%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con este salto, el insumo clave para la estimulación hidráulica de los pozos no convencionales logró dejar atrás dos meses consecutivos de retrocesos, alcanzando los 1.599,6 puntos en el Índice de Producción Industrial (IPI) minero y permitiendo que el acumulado de los primeros nueve meses del año pase a terreno positivo con una mejora del 1% respecto de igual período de 2025.

Este repunte resulta especialmente significativo al observar la trayectoria reciente del segmento, que había sufrido una contracción interanual del 4,8% en julio y una caída aún más pronunciada del 11,2% en agosto. Al revertir esa tendencia en septiembre, la extracción de arenas silíceas se consolidó muy por encima de los valores históricos de referencia fijados por el organismo estadístico en 2016, reafirmando su peso específico dentro de la cadena de valor energética argentina y su rol determinante para sostener la actividad en la formación neuquina.

El dinamismo de este insumo tuvo un efecto directo y decisivo sobre el conjunto de la minería no metalífera. El índice general de extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos exhibió una suba interanual del 8,3% en septiembre, redondeando un avance acumulado del 2,1% en el tramo enero-septiembre.

De acuerdo con el desglose oficial, las arenas de fractura aportaron por sí solas 6,5 puntos porcentuales a esa mejora global, convirtiéndose en el principal motor de expansión de todo el rubro.

El resto de los segmentos que integran la extracción de áridos también acompañaron el buen momento, impulsados tanto por la demanda energética como por la reactivación de la obra privada y pública. Las arenas industriales y gravas silíceas treparon un 19,5% interanual, la arena común para construcción avanzó un 16,3%, el resto de los áridos creció un 15,2% y el canto rodado junto con la granza y el ripio subieron un 10,4%. La única nota discordante dentro de esta categoría provino de las rocas destinadas a triturados pétreos sin clasificar, que anotaron un retroceso del 8,4%.

A pesar de la fuerte recuperación registrada en el noveno mes del año, el crecimiento acumulado del 1% que muestran las arenas de fractura en lo que va de 2026 todavía luce moderado frente al ritmo vertiginoso de la extracción hidrocarburífera.

En el mismo período de nueve meses, la producción de petróleo crudo no convencional acumuló una expansión del 32,2%, mientras que el índice general de extracción de petróleo crudo, gas natural y servicios de apoyo subió un 8% interanual en septiembre y un 6,4% en el acumulado anual. Si bien el informe oficial no detalla los motivos de esta brecha entre la extracción de crudo y la demanda de arenas, el rebote de septiembre sugiere un reacomodamiento de los proveedores al ritmo de los yacimientos.

El buen desempeño del bloque energético y de los insumos minerales encontró un correlato favorable en la actividad de la construcción, que en septiembre dio un salto mensual del 5,1% respecto de agosto y logró revertir la caída del 4,4% que había padecido el mes previo. Gracias a este repunte, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) consolidó una mejora acumulada del 1,3% interanual en los primeros nueve meses de 2026, traccionado por fuertes subas en el despacho de pinturas para obra con un 22,4%, hormigón elaborado con un 12,8%, grifería y vidrios con un 12,2% y cemento Portland con un 4,6%.

Sin embargo, el escenario expansivo que exhiben Vaca Muerta, la minería de áridos y los corralones contrasta de lleno con la delicada situación de la industria manufacturera. Durante septiembre, el IPI manufacturero retrocedió un 1,8% frente a agosto y profundizó su caída interanual hasta el 2,6%, arrastrado por fuertes desplomes mensuales en sectores como maquinaria y equipo con un 26,8%, otros equipos e instrumentos con un 22%, indumentaria y calzado con un 5,3%, muebles con un 4,9% y el sector automotriz con un 3,5%.

Esta disparidad económica motivó severas advertencias por parte de la Unión Industrial Argentina (UIA), cuyo presidente, Martín Rappallini, reclamó medidas impositivas urgentes al señalar que diversos rubros fabriles operan hasta un 20% por debajo de los niveles de 2022 y que desde agosto de 2023 se perdieron cerca de 95.000 empleos formales. De este modo, mientras las fábricas buscan frenar el deterioro de su capacidad productiva, el complejo hidrocarburífero y la provisión de arenas de fractura se afianzan como los principales pilares de crecimiento en la economía argentina.