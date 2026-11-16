Plan «1000 cuadras»: Mariano Gaido y María Pasqualini ponen en marcha más asfalto en el oeste de Neuquén

La Municipalidad de Neuquén puso en marcha el plan de infraestructura urbana más ambicioso de los últimos años en la zona oeste de la ciudad. El intendente Mariano Gaido y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, recorrieron el inicio de las obras que prevén la pavimentación de 1.000 cuadras para transformar la conectividad de los barrios periféricos.

Durante la recorrida, Gaido vinculó el despliegue de maquinarias con la administración financiera de la comuna. «Hay un municipio planificado, con las cuentas ordenadas y superávit que se destina directamente a infraestructura en toda la ciudad», sostuvo el jefe comunal, al tiempo que aseguró que la capital neuquén exhibe un nivel de ejecución de obra pública inusual a nivel nacional.

Más que asfalto: pluviales, servicios y obras clave

Por su parte, Pasqualini remarcó que el proyecto no se limita a la colocación de carpeta asfáltica. «No solo es asfalto, son todos los servicios que están por debajo: pluviales, agua y conectividad», explicó la funcionaria, y añadió que la gestión combina eficiencia fiscal con fuerte presencia estatal: «Somos un gobierno con las cuentas muy ordenadas, pero no somos un Estado ausente».

En el plano técnico, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, detalló los frentes de obra que ya están activos en el sector oeste:

Calle San Martín: se repavimentan las primeras 35 cuadras históricas —desde el acceso al aeropuerto hacia la ciudad, entre Goya y Collón Curá— sumando cordón cuneta en el tramo comprendido entre Goya y O’Connor.



se repavimentan las primeras históricas —desde el acceso al aeropuerto hacia la ciudad, entre Goya y Collón Curá— sumando cordón cuneta en el tramo comprendido entre Goya y O’Connor. Calle Lago Muster: se ejecuta el nuevo sistema pluvial para generar una vía rápida en paralelo con la calle Lago Viedma, armando un esquema de circulación de ida y vuelta.



se ejecuta el nuevo sistema pluvial para generar una vía rápida en paralelo con la calle Lago Viedma, armando un esquema de circulación de ida y vuelta. Plazos de ejecución: el despliegue general en los diez barrios demandará entre ocho y diez meses, con el objetivo de alcanzar el 100% de las calles pavimentadas de la capital en el próximo año y medio.

Barrio por barrio: el detalle de las 1.000 cuadras en ejecución

El plan integral abarca sectores estratégicos del oeste neuquino que esperaban respuestas en materia vial desde hace décadas. El desglose oficial de las obras comprende los siguientes puntos: