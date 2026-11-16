Audiencia de Argentina LNG: YPF estimó una ocupación de 20.000 empleos durante la construcción

La audiencia en Sierra Grande por el proyecto Argentina LNG ingresó en su debate, empezando con la exposición por parte de YPF y de la consultora.

Esta instancia se inició después de los discursos de apertura de la intendenta local, Roxana Fernández, y del gobernador Alberto Weretilneck.

La presentación técnica estuvo a cargo de los responsables de YPF: Federico Ramos, director del proyecto; Ariel Gordón, director de Asuntos Públicos; y Alina Crincoli, gerente de Ambiente y Seguridad.

La audiencia comenzó con la exposición de tres representantes de YPF: el jefe del proyecto, Federico Ramos; el director de Asuntos Pùblicos, Ariel Gordón y la directora de Ambiente y Seguridad, Alina Crincoli. Foto: Marcelo Ochoa.

La audiencia prevé más de 300 exposiciones, a partir de la inscripción de cerca de 250 participantes, entre ellos especialistas y representantes de distintos sectores.

El programa se dividió en cuatro ejes para analizar por separado los componentes del emprendimiento: la construcción del gasoducto Dedicado, que será una pieza central del proyecto; las unidades flotantes de licuefacción, que consistirán en dos buques; el poliducto, destinado al transporte de líquidos y condensados asociados al procesamiento del gas; y, por último, el complejo industrial.

El proyecto y su impacto

En primer término, Román reafirmó que se trata del «proyecto más importante del país» y señaló que la puesta en marcha operativa está prevista para 2030, con la incorporación del primer buque. El segundo se sumará en 2031.

Luego, Gordón se concentró en el impacto económico de la iniciativa, que contempla una inversión total superior a los US$ 50.000 millones.

Una fuerte presencia de dirigentes y trabajadores de la UOCRA se ubicaron fuera del gimnasio del club Vuta Mahuida. Foto: Marcelo Ochoa.

En ese marco, estimó que durante «la etapa de construcción, prevista entre 2027 y 2030, se generarán unos 20.000 puestos de trabajo directos e indirectos». También anticipó que «habrá picos de hasta 40.000 trabajadores» durante la ejecución de las distintas etapas del proyecto.

Para la fase operativa, prevista entre 2031 y 2050, el directivo proyectó «unos 4.000 empleos anuales».

Entre otras estimaciones, el representante de YPF aseguró que «las exportaciones alcanzarían los US$ 10.000 millones anuales».

Posteriormente, Crincoli abordó los desafíos de la evaluación del impacto ambiental y dio paso a los representantes de la consultora Serman y Asociados, encargada del estudio ambiental. La presentación estuvo a cargo de Mariano Miculisich y Eugenia Lahaye.

Evaluación ambiental

Miculisich precisó que el gasoducto y el poliducto tendrán trazas individuales de aproximadamente 526 kilómetros cada una, de los cuales, 444 kilómetros se extenderán por territorio rionegrino. También mencionó el cruce del río Limay y las intervenciones previstas en distintas rutas provinciales y en las rutas nacionales 23 y 3.

Por YPF, la consultora Serman y Asociados informó del estudio ambiental, con las exposiciones de Mariano Miculisich y Eugenia Lahaye. Foto: Marcelo Ochoa.

A continuación, Lahaye describió el escenario ambiental, las posibles afectaciones y las medidas de reparación propuestas. Explicó, por ejemplo, que las trazas del gasoducto y del poliducto se construirán próximas entre sí y de manera simultánea, con el objetivo de reducir la afectación ambiental.

En la misma línea, la consultora identificó un sector en el que esos trazados coincidirán con el oleoducto de VMOS y el gasoducto de SESA. Allí reconoció que «el impacto es mayor en la zona», aunque sostuvo que esa concentración de infraestructura también facilita las tareas de reparación.

Entre sus conclusiones, Lahaye afirmó que «en la etapa constructiva, los impactos son temporales y focalizados, de intensidad moderada a baja«, y que estarán asociados principalmente a la afectación del suelo y la vegetación.

Respecto de la etapa operativa, señaló que el sistema será compatible con los usos existentes y que se esperan «bajos impactos residuales».

Por último, destacó el plan de control y gestión de contingencias, basado en la prevención de riesgos mediante el diseño, la operación y el mantenimiento optimizados, además de sistemas de monitoreo continuo de parámetros operativos y ambientales.