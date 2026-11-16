Transición Energética: Neuquén debatirá la energía del futuro con referentes nacionales e internacionales

Referentes hablarán sobre las inversiones, las tecnologías y las capacidades necesarias para acompañar la transformación energética. Foto: Gobierno de Neuquén.

Neuquén será sede del segundo Congreso Neuquino de Transición Energética, un evento que organizan el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y la cooperativa CALF bajo el lema «Construyendo el sistema energético del futuro». Constará de dos jornadas que se realizarán el 24 y 25 de noviembre, en el Centro de Convenciones Domuyo.

Durante los encuentros, los referentes del sector compartirán sus perspectivas sobre las inversiones, las tecnologías y las capacidades necesarias para acompañar la transformación energética. Se trata de la continuación de la primera edición del congreso, que se realizó en septiembre del año pasado.

Entre las participaciones previstas se destaca la de Roberto Cajamarca, director de Conocimiento y Estrategia de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica Latinoamericanas (Adelat), quien abordará los desafíos y las oportunidades de la transición energética en América Latina y el papel de las distribuidoras en ese proceso.

La mirada nacional estará presente con Marcelo Álvarez y Agustín Siboldi, de la Cámara Argentina de Energías Renovables y Almacenamiento (Cader). Sus intervenciones permitirán analizar los alcances de la transición energética y los desafíos del sistema eléctrico frente al crecimiento de la demanda, las necesidades de inversión y la seguridad del abastecimiento.

La diversificación de la matriz será otro de los debates centrales, con la participación de Mirta Gariglio, directora ejecutiva del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (Ceare); Daniel Fernández, de Sustentar Energía y Equinoccio; y Andrés Zappa, del INTI. El programa incorporará además la experiencia del INTA en el aprovechamiento de recursos forestales para proyectos de bioenergía.

El encuentro también abrirá una conversación sobre las redes inteligentes, la transformación digital y los nuevos servicios eléctricos, con representantes de EPEN, CALF y la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera).

En electromovilidad, Alejandro Gottig, especialista del Ceare-UBA; Ricardo Villella, de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC); y Diego Manfio, de BYD Neuquén, compartirán experiencias sobre infraestructura de carga, planificación y nuevas formas de movilidad.

Se compartirán experiencias neuquinas que apuntan a la transición

Los debates estarán acompañados por experiencias provinciales concretas. Entre ellas se hablará del aprovechamiento de biomasa de Corfone, la reconversión de la generación eléctrica de Villa Traful del gasoil al GLP, el proyecto solar Antü Newen con participación de la comunidad mapuche Millaqueo y el Programa Provincial de Alumbrado LED.

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco y representantes de la municipalidad de Neuquén compartirán, junto con EPEN y CALF, proyectos locales vinculados a las energías renovables, el acceso a la energía y la modernización del sistema eléctrico. Este espacio permitirá conocer cómo la transición energética se traduce en iniciativas concretas para las comunidades neuquinas.

Un bloque para acercar a la comunidad

El martes 24, de 14.30 a 17, el Congreso tendrá un bloque destinado a la comunidad. Se presentarán libros de Silvia Mauti, elaborados con aportes de EPEN y CALF, que acercan a las infancias las distintas fuentes de energía de manera sencilla, con información y ejemplos reales del territorio neuquino.

La programación incluirá un panel sobre las profesiones y habilidades que demanda el sector, con representantes de la UTN, la UNCo, CALF, AMES y Ceare. Luego, los equipos de EPEN y CALF compartirán recomendaciones para reducir el consumo eléctrico en los hogares, conocer la generación mediante paneles solares y comprender cómo funcionan los vehículos eléctricos.

Los cupos son limitados, y la participación requiere de una inscripción previa que se puede realizar a través de este enlace.