Elecciones 2027 en Senillosa: Luciano Debbaudt es el candidato por Primero Neuquén con el respaldo de Mariano Gaido y Rolando Figueoa

El escenario político de Senillosa sumó un nuevo personaje. El actual gerente general del servicio Neuquén del EPAS, Luciano Debbaudt, oficializó su candidatura a la intendencia por el espacio Primero Neuquén, con el impulso político del intendente capitalino Mariano Gaido y en plena sintonía con el proyecto provincial que encabeza Rolando Figueroa.

Con una trayectoria ligada a la ejecución de obras hídricas y de saneamiento en la región, Debbaudt decidió dar el salto a la política institucional convencido de que la experiencia técnica requiere conducción municipal directa. «La única forma de sacar adelante Senillosa es involucrarse», definió el candidato al presentar su postulación.

El espejo de Neuquén: replicar el modelo IMUH y la obra pública

El vínculo de trabajo entre Debbaudt y Mariano Gaido se consolidó en las mesas técnicas de planificación y ejecución de infraestructura esencial para el crecimiento urbano. Para el postulante, la capital provincial representa un modelo ineludible de administración eficiente, con cuentas ordenadas y recursos propios volcados a solucionar el déficit habitacional.

En esa línea, el plan de gobierno proyecta trasladar a Senillosa las herramientas urbanísticas probadas en la capital:

Modelo IMUH: adaptar el esquema del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat para desarrollar lotes con servicios básicos desde el origen.



adaptar el esquema del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat para desarrollar lotes con servicios básicos desde el origen. Infraestructura básica: extender redes de agua, gas, cloacas, alumbrado eléctrico, cordón cuneta y asfalto.



extender redes de agua, gas, cloacas, alumbrado eléctrico, cordón cuneta y asfalto. Sinergia provincial: capitalizar el respaldo conjunto de Gaido y Figueroa para destrabar proyectos estratégicos.

«Queremos tomar todos los casos de éxito de la ciudad de Neuquén que lleva adelante Mariano: el desarrollo de lotes con servicios, las obras de agua, gas, cloacas y asfalto. Todos esos proyectos los vamos a llevar adelante en Senillosa», remarcó Debbaudt.

Empleo, turismo y la integración histórica de Arroyito

Nacido y criado en Neuquén capital, Debbaudt arraigó su vida en Senillosa a partir de 2015, año en el que se instaló en la localidad para dirigir como jefe de obra la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Radicado junto a su pareja, Liliana, y su hija, construyó un fuerte arraigo territorial que ahora busca volcar en la gestión comunal.

Su plataforma productiva y social prioriza la diversificación económica y el desarrollo local mediante ejes claros:

Parque industrial y empleo: aprovechar el ejido más grande de la provincia y los recursos hidrocarburíferos para radicar industrias, potenciar al comercio local y generar fuentes de trabajo genuino.



aprovechar el ejido más grande de la provincia y los recursos hidrocarburíferos para radicar industrias, potenciar al comercio local y generar fuentes de trabajo genuino. Perfil turístico: jerarquizar el Paseo Costero sobre el río Limay y potenciar el desarrollo gastronómico y vitivinícola de los cinco viñedos de la zona.



jerarquizar el Paseo Costero sobre el y potenciar el desarrollo gastronómico y vitivinícola de los de la zona. Integración de Arroyito: saldar una deuda histórica de postergación mediante un vivero municipal, proyectos productivos en la ribera y políticas de accesibilidad.



saldar una deuda histórica de postergación mediante un vivero municipal, proyectos productivos en la ribera y políticas de accesibilidad. Comunidad activa: incorporar espacios deportivos y culturales para adultos mayores y revalorizar la labor del empleado municipal.

«Hay que desarrollar Senillosa, desarrollar proyectos, pero siempre con el sentido de pertenencia y la intervención de los vecinos», concluyó el candidato, convocando a una gestión de puertas abiertas que articule la capacidad técnica con la respuesta cotidiana.