Crimen frente a una escuela en Cinco Saltos: comienza el juicio por jurados por el homicidio de Diego Fasce

El debate se desarrollará en la Sala 6 de los tribunales de Cipolletti, con participación de un jurado popular.

Este martes 17 de noviembre comenzará en Cipolletti el juicio por jurados por el homicidio de Diego David Fasce, ocurrido en junio de 2025 frente a una escuela primaria de Cinco Saltos. Un hombre llega acusado de haberlo atacado a tiros por la espalda y enfrenta una imputación que prevé como única pena posible la prisión perpetua.

El debate se extenderá hasta el viernes 20 y será el juicio por jurados número 25 desde la implementación del actual sistema procesal penal en Río Negro. El tribunal popular quedó conformado este viernes, luego de una audiencia de selección encabezada por el juez técnico Guillermo Daniel Merlo.

La acusación por el ataque frente a una escuela

Según la teoría de la Fiscalía, el hecho ocurrió el 25 de junio de 2025, alrededor de las 17.30, sobre calle Viedma, frente a la Escuela Primaria 63. Era un horario de circulación por la salida de estudiantes.

El imputado se movilizaba en un automóvil junto a su pareja cuando interceptó a Fasce, de 37 años, expareja de su sobrina. La víctima viajaba en otro vehículo con acompañantes, entre ellos dos menores de edad. Después de una discusión en la vía pública, Fasce intentó regresar a su rodado y el acusado descendió armado.

La acusación sostiene que le disparó al menos ocho veces por la espalda. Seis proyectiles impactaron en el cuerpo de la víctima y le provocaron la muerte en el lugar. Después, el agresor escapó.

El hombre será juzgado por homicidio con alevosía agravado por el uso de arma, en concurso ideal con portación ilegal de arma de guerra, en calidad de autor. La calificación contempla prisión perpetua. Durante el debate también se analizarán los antecedentes de conflictividad entre los involucrados.

Más de 30 testigos y registros de cámaras

La Oficina Judicial convocó a 60 ciudadanos de la Cuarta Circunscripción, desde Catriel hasta Fernández Oro. Tras las entrevistas y excusaciones, el jurado quedó integrado por 16 personas: 12 titulares y cuatro suplentes, con paridad de género.

Durante las cuatro jornadas está prevista la declaración de más de 30 testigos, entre familiares y allegados, policías, peritos forenses y especialistas en balística e informática. También se presentarán registros de cámaras de seguridad de la escuela y videos de teléfonos celulares particulares, además de la autopsia y los informes criminalísticos.

El imputado llegará al debate bajo prisión preventiva. La medida fue dispuesta en la audiencia de formulación de cargos del 27 de junio de 2026 y prorrogada durante el control de acusación.

Cuándo y dónde se podrá seguir el juicio

Las audiencias se realizarán en la Sala 6 de juicios por jurados de Cipolletti, en dos turnos: de 8.30 a 13 y de 14 a 18. Primero se impartirán las instrucciones al jurado y las partes expondrán sus alegatos de apertura. Luego se producirá la prueba testimonial, documental y pericial. Al finalizar, Fiscalía, querella y defensa presentarán sus alegatos finales.

El juez técnico explicará las reglas jurídicas que deberán aplicar los integrantes del jurado, quienes deliberarán para definir la responsabilidad penal del acusado.

Las áreas de comunicación del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal transmitirán por sus canales institucionales de YouTube las instancias públicas: alegatos, instrucciones y lectura del veredicto.