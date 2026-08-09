Del mundial al papa: el Gobierno apuesta a la visita de León XIV para enfriar la tensión social y acercar aliados

En Casa Rosada aguardan con creciente expectativa la confirmación del viaje del Papa León XIV a la Argentina. El equipo político del Poder Ejecutivo confía en que la llegada del Sumo Pontífice genere una especie de «pobreza de agenda» y un paréntesis social similar al vivido durante la cita mundialista, abriendo un canal de unificación colectiva que permita aplacar las fricciones de la política cotidiana.

Con la orden directa de la cúpula ejecutiva de no politizar la visita bajo ninguna circunstancia, el oficialismo busca mantener un perfil bajo frente a los duros cuestionamientos de la jerarquía eclesiástica —como los recientes señalamientos del arzobispo Jorge García Cuerva— para resguardar la diplomacia papal.

Tensión con las provincias: guiños en el Congreso y fuego cruzado en las redes

Mientras la Casa Rosada promete predicar un clima de «sosiego», la estrategia de alianzas electorales con los mandatarios provinciales evidencia marcadas contradicciones internas. Aunque la conducción oficialista insiste en que no competirá «en todos lados» y que la prioridad es sellar pactos con los poderes locales, el esquema de presión no se detiene.

Las señales enviadas desde Casa Rosada exponen un doble juego político. A través de cuentas no oficiales vinculadas al armado de Karina Milei, el oficialismo amaga con armar listas propias en distritos gobernados por aliados que retacearon votos en el Senado durante el debate por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

En simultáneo, un posteo del referente de ATE, Rodolfo Aguiar, celebrando pases a planta en la región desencadenó la réplica del entorno karinista, que exigió competir de forma directa contra los armados provinciales. Mientras que en el seno del karinismo justifican la táctica bajo la premisa de que «mientras peor nos vaya en el Congreso, más pelearemos en las provincias», considerando que la disputa territorial genera capital político propio para el futuro.

La grieta interna entre Karina Milei y Santiago Caputo

Las tácticas de acorralamiento a los gobernadores volvieron a encender chispas en el círculo íntimo del presidente Javier Milei. Desde el sector capitaneado por el asesor Santiago Caputo cuestionan duramente la injerencia sobre los esquemas locales, al considerar que dinamita los puentes necesarios en la Cámara Alta.

“Para que los gobernadores te ayuden en el Congreso tenés que darles garantías de gobernabilidad en sus provincias. Salir a amenazar con listas propias no deja rédito territorial y solo termina paralizando la agenda legislativa del Gobierno”, evalúan en los despachos cercanos a Caputo.

A pesar de los contrapuntos de fondo sobre cómo conducir la rosca con los mandatarios, testigos de la mesa política aseguran que la relación personal entre Karina Milei y el estratega comunicacional se mantiene en términos cordiales, mientras el Gabinete reajusta sus fichas de cara a la agenda parlamentaria del segundo semestre.