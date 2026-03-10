Huracán – River se jugará con público en el Ducó tras la disputa con el Gobierno de CABA

El partido entre Huracán y River, correspondiente a la 10ª fecha del Torneo Apertura, finalmente se jugará con aforo reducido en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, tras varios idas y vueltas. El encuentro se disputará este jueves desde las 21:30.

La situación comenzó luego del derrumbe de una estructura en un complejo de viviendas ubicado a pocos metros del estadio, en el barrio porteño de Parque Patricios. A raíz de ese hecho, los organismos de seguridad habían dispuesto restricciones para la realización de eventos masivos en la zona. De hecho, en la última jornada el Globo recibió a Belgrano a puertas cerradas en el Palacio.

Las idas y vueltas entre las autoridades de Huracán y de CABA

En un primer momento, el Comité de Seguridad de CABA había decidido que el partido se disputara a puertas cerradas, lo que generó el fuerte rechazo de la dirigencia del Globo. El club incluso emitió un comunicado en el que aseguró que “jugar sin público no es una opción”.

La postura del club derivó en negociaciones con el Gobierno porteño. Durante este martes estaba prevista una reunión entre el presidente de Huracán, Abel Poza, y el jefe de Gabinete de la Ciudad, Gabriel Sánchez Zinny, para buscar una solución.

Además, los hinchas del Globo se habían autoconvocado a una movilización frente a la sede del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reclamar que se habilite el ingreso de público al estadio.

En medio de esa disputa, Poza había explicado la postura del club: «Estamos esperando la resolución del Comité de Seguridad. No tenemos nada oficial, solo una carta que dice que no se juegue acá. Nosotros queremos jugar de local con el público porque no hay nada que lo impida», aseguró en declaraciones a TyC Sports.

Finalmente, tras las gestiones entre el club y las autoridades porteñas, se resolvió permitir el ingreso de hinchas al Ducó, aunque con aforo reducido, lo que permitirá que Huracán pueda ejercer la localía ante River con parte de su público.