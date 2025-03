Ignacio Reyes, el allense que ganó en el Bariloche 100 y se ilusiona con el Mundial

Luego de un 2024 en ascenso, Ignacio Reyes logró una gran victoria en los 42 kilómetros de la carrrera de montaña Bariloche 100 y crecen sus expectativas de clasificar al Mundial de España.

El Mundial de Montaña y Trail Running se disputará en Canfranc, España, del 25 al 28 de septiembre. El allense aspira a sacar boleto en las próximas competencias.

«Fue un circuito muy lindo, sabía que iba a ser bastante rápido dentro de lo que es un circuito de montaña. Tenía casi 2.000 metros de desnivel pero bastante corrible con subidas y bajadas», repasó Reyes en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«Después del kilómetro 30 estaba la subida más dura que era al Cerro Otto, ya con 3 horas de carrera. Me encontré bien desde el principio, había grandes competidores. Pude salir a un ritmo fuerte y en el kilómetro 10 me encontré solo adelante. En el último tramo bajé el ritmo pero la diferencia era buena, llegué a sacar dos minutos y al final me descontaron un poco», amplió.

«Fui pensando toda la carrera desde que quedé solo en no pasarme, no ir por encima de lo que puedo llegar a aguantar. Fue una carrera de casi 4 horas. Si te desesperás por ir rápido el cuerpo no aguanta«, agregó.

El allense contó que se repuso a un mal arranque de año después de una competencia a la que no pudo llegar el 100%. «Había ido al kilómetro vertical, con una modalidad totalmente distinta, es una carrera muy corta, muy explosiva. Y lamentablemente la semana previa caí con una gripe. No me recuperé bien y mi estado no fue bueno», aseguró.

«Este año estoy tratando de clasificar al Mundial que es en España en septiembre. El objetivo principal era en esta distancia que estoy corriendo ahora, que es la Maratón y fue evaluativo para la selección. En mayo está el nacional y los dos primeros van al mundial. En abril también tengo una chance en la distancia de 12 kilómetros», añadió.



