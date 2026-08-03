Mientras el Senado prepara su vuelta del receso, Javier Milei ultima detalles de su agenda internacional

El presidente Javier Milei viajará, esta semana, a Ecuador y a Colombia, dónde se reunirá con sus pares Daniel Noboa y Abelardo de la Espriella.

Parte del Gabinete participará en el Consejo Regional de Seguridad Interior en Chaco y, al regreso, llevarán adelante en una nueva mesa política. Será en días claves donde el Senado volverá del receso con una agenda clave con temas como el Súper RIGI, jueces y ley de Tierras.

Mesa política y delegación del Gabinete nacional en Chaco

Este lunes, a las 10, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule’ Menem; la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, participarán del Consejo Regional de Seguridad Interior (NEA), en Resistencia, Chaco.

Al día siguiente, ya en Buenos Aires, se reunirán en una nueva Mesa Política, alrededor de las 13, donde continuarán con la planificación de este último tramo del año, sobre todo en relación al paquete de leyes que pretenden sancionar en el Congreso.

La agenda de Javier Milei en Ecuador y Colombia

El miércoles 5 a las 20, el Presidente viajará a Ecuador para participar, durante todo el jueves, de actividades oficiales junto a Noboa, en Quito. Una vez concluida su visita, se trasladará junto a toda la comitiva presidencial hacia Colombia.

El viernes 7, Milei llegará a Cali dónde asistirá a la ceremonia de asunción del presidente electo Abelardo de la Espriella. El evento principal se llevará a cabo en el Arena USC, un moderno escenario ubicado dentro de la Universidad Santiago de Cali, en el departamento del Valle del Cauca.

Los temas de la agenda en el Senado

El oficialismo intentará avanzar en tres frentes en simultáneo: la aprobación de pliegos judiciales, el inicio del tratamiento del Súper RIGI para grandes inversiones y el desenlace de la controversial ley de propiedad privada.

El desenlace del jueves tendrá además un reordenamiento institucional. Con el viaje del presidente Javier Milei hacia Colombia este miércoles, la vicepresidenta Victoria Villarruel quedará provisoriamente a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Por este motivo, el debate en el recinto será conducido por el presidente provisional del Senado, el puntano Bartolomé Abdala, en una jornada donde el oficialismo se jugará su última carta legislativa antes de las movilizaciones convocadas fuera del Congreso.

El momento de mayor voltaje político ocurrirá el jueves en la sesión, cuando se reanude el cuarto intermedio sobre la ley de Tierras, impulsada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.

Con información de Noticias Argentinas