Domingo Cavallo le propuso dos cambios a Milei para el dólar y reveló qué inquieta a Georgieva de la convertibilidad

Domingo Cavallo y Javier Milei: el exministro de Economía respaldó la reforma monetaria del Gobierno, pero le exigió al Presidente declarar al dólar como moneda de curso legal. (Foto: gentileza)

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, irrumpió en el debate sobre la reforma monetaria promovida por el gobierno de Javier Milei con una serie de propuestas clave para el esquema cambiario. En un extenso análisis publicado en su blog oficial, el extitular del Palacio de Hacienda respaldó el proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), aunque advirtió que, para lograr una verdadera competencia de monedas, el texto debe completarse con dos disposiciones normativas fundamentales.

En su escrito, Cavallo reveló además una inquietud formulada por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, durante su reciente visita a Buenos Aires y Neuquén. A partir de ese episodio, recurrió a la experiencia histórica de Bulgaria —país natal de la funcionaria que mantuvo una caja de conversión inspirada en la Argentina durante 29 años hasta adoptar el euro en 2026— para explicar qué condiciones son indispensables para que un plan de estabilización perdure en el tiempo.

Dólar de curso legal y fin del cepo: los dos pedidos de Cavallo a Javier Milei

Cavallo valoró los principios centrales de la iniciativa oficialista, entre los que destacan fijar la defensa del valor del peso como objetivo excluyente del BCRA, prohibir la emisión para financiar el déficit fiscal y someter a las sanciones del Código Penal a los funcionarios que violen estas normas. Sin embargo, remarcó que para materializar la «libre competencia de monedas» prometida por el Presidente es necesario incorporar dos artículos adicionales:

Curso legal para la divisa: Declarar formalmente al dólar como moneda de curso legal con las mismas atribuciones y propiedades jurídicas que el peso argentino.





Declarar formalmente al dólar como moneda de curso legal con las mismas atribuciones y propiedades jurídicas que el peso argentino. Prohibición del cepo cambiario: Proscribir la introducción de restricciones al movimiento de capitales, aplicando a quienes violen esta norma las mismas penas reservadas para quienes emitan dinero para financiar el gasto público.





Citando los aportes del jurista Horacio Liendo —autor intelectual del marco legal de la convertibilidad de 1991 y del reciente libro Moneda Estable—, el exministro instó al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo a escuchar estas sugerencias para dotar al país de una arquitectura monetaria capaz de recrear el crédito de forma permanente.

La pregunta de Georgieva y el caso de Bulgaria que duró 29 años

Un tramo destacado del informe de Cavallo reconstruye un encuentro privado de la titular del FMI con empresarios argentinos en Buenos Aires. Según reveló el economista, Kristalina Georgieva tomó por sorpresa a los comensales al preguntar directamente «por qué terminó la convertibilidad en Argentina luego de 10 años de vigencia». Para Cavallo, la inquietud refleja las dudas del organismo multilateral sobre la sostenibilidad de las reformas actuales.

Para responder a ese interrogante, el exministro analizó la reforma monetaria implementada en Bulgaria en 1997. Tras sufrir una hiperinflación, el país europeo creó una caja de conversión (currency board) respaldada por el FMI que fijó la paridad de su moneda y prohibió el financiamiento al Estado. A diferencia del caso argentino, el esquema búlgaro atravesó crisis internacionales, mantuvo la estabilidad durante casi tres décadas y culminó de forma ordenada con su ingreso formal a la zona euro el 1.º de enero de 2026.

«La experiencia de Bulgaria demuestra que un régimen de convertibilidad no está necesariamente condenado a terminar en estancamiento o devaluación. Demuestra que la confianza se recupera con reglas claras, pero su permanencia depende de la disciplina fiscal y el saneamiento bancario», enfatizó Cavallo.

Paralelismos con los 90 y los desafíos del programa económico

Al trazar un paralelo entre la gestión de Javier Milei y el programa de Carlos Menem en la década de 1990, Cavallo señaló que ambos procesos compartieron la convicción de eliminar el déficit fiscal, reducir el gasto público, abrir la economía y privatizar.

Sin embargo, advirtió que la estabilidad macroeconómica es solo el punto de partida. Para evitar los desencadenantes que derivaron en la crisis argentina de 2002, el exministro concluyó que el Gobierno debe acompañar las reglas monetarias con consensos políticos duraderos, educación orientada al trabajo y estímulo al emprendedurismo, factores clave para garantizar que la desinflación se traduzca en una reactivación genuina del empleo.