Impactante accidente en la Fórmula 2: un auto se prendió fuego tras chocar contra un muro

En la previa al inicio de la actividad de la Fórmula 1 en el Gran Premio de España, se vivió un fuertísimo accidente en la Fórmula 2, una de las categorías teloneras que correrán durante este fin de semana en el nuevo circuito de Madring.

En la práctica, el piloto Tasanapol Inthraphuvasak sufrió un accidente que generó la preocupación por las impactantes imágenes. El tailandés chocó contra uno de los muros de la pista en el tercer sector, una zona de alta velocidad en el circuito madrileño, y su monoplaza se prendió fuego rápidamente, lo que obligó a desplegar la bandera roja.

Afortunadamente, el juvenil de 20 años salió inmediatamente del auto por sus propios medios. Los comisarios y bomberos ingresaron a la pista y detuvieron con un gran accionar las llamas que generó el accidente. Por este episodio, la práctica estuvo parada aproximadamente por media hora.

¡¡IMPACTANTE ACCIDENTE EN LA PRÁCTICA DE LA #F2!! Tasanapol Inthraphuvasak sufrió un choque contra el muro y terminó con su monoplaza en llamas en Madring 🔥 Afortunadamente, el piloto tailandés salió ileso 📺 #SpanishGP | Toda la temporada de #F2 por #DisneyPlus Plan Premium https://t.co/aHDZx2hZd4 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2026

Madring, el circuito que se estrena esta temporada en la F1, F2 y F3, ha recibido varias críticas sobre los márgenes reducidos y la exigencia de varios sectores del circuito. En una prueba de la Fórmula 3 de hace unos meses, «hubo 19 banderas rojas. Es una pista que destruye autos», señaló James Vowles, jefe de equipo de Williams.

Otro que también se refirió a estas dificultades fue Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto: «Si cometes un pequeño error las consecuencias pueden ser grandes. Creo que en el simulador he tocado todos los muros»

La sorpresa de la práctica la dio Nico Varrone. El argentino que integra el equipo Van Amersfoort Racing finalizó 2° en el único entrenamiento del fin de semana, a una décima de Nikola Tsolov, líder de la clasificación general de pilotos.