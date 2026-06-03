Independiente apartó a Nicolás Garrido, denunciado por violencia de género: cómo se aplicó el protocolo

En una semana marcada por las movilizaciones del Ni Una Menos (a once años de aquella primera e histórica marcha que visibilizó la violencia machista en Argentina), una nueva denuncia sacudió al mundo del fútbol. Esta vez, el implicado es Nicolás Garrido, un futbolista de 20 años que forma parte del plantel de la Reserva de Independiente de Avellaneda. El club activó el protocolo institucional para situaciones de violencia de género.

Según informó el medio digital 0221 de La Plata, la denuncia la realizó su expareja, una joven de 21 años oriunda de La Plata, durante la madrugada del sábado ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD). En su declaración la joven aseguró haber sido retenida contra su voluntad y golpeada durante más de dos horas en el departamento del futbolista en la Ciudad de Buenos Aires.

Según consta en su testimonio, la mujer relató que la golpeó por tiempo prolongado. «Me pegó piñas, me tiró del pelo, me rompió la ropa, me tiró al piso, me pisó la cabeza, me ahorcó y me dejó encerrada sin poder salir ni pedir ayuda», declaró ante las autoridades.

La denunciante también sostuvo que el futbolista le quitó el teléfono celular para impidir que pediera ayuda. «Después de más de dos horas logró calmarse y me dejó ir. Me fui con el cuerpo lleno de golpes, la nariz fracturada, dolor en todo el cuerpo y completamente en shock», afirmó.

La identidad de la joven no fue difundida para preservar su intimidad. De acuerdo con la denuncia, ambos se encontraron en un local nocturno y posteriormente se dirigieron al departamento del jugador. Allí, según la presentación judicial, se habría desencadenado la agresión en el marco de una discusión vinculada a celos.

Tras la evaluación interdisciplinaria del caso, los profesionales intervinientes determinaron que existía un nivel de «riesgo alto» para la denunciante. En consecuencia, el Juzgado Civil N° 83 de la Ciudad de Buenos Aires dispuso medidas cautelares para resguardar su integridad física y psíquica mientras avanza la investigación.

Entre las medidas adoptadas, se ordenó la prohibición de acercamiento de Garrido a menos de 200 metros del domicilio de la denunciante y la prohibición de establecer cualquier tipo de contacto por vías presenciales, telefónicas o digitales.

Independiente activó el protocolo institucional contra violencia de género

En paralelo, Independiente activó su protocolo institucional para casos de violencia de género. Como consecuencia, Garrido fue apartado de la Reserva y no podrá tener ningún tipo de contacto con sus compañeros. Además, durante la investigación no participará de entrenamientos y partidos.

El club contempla en los contratos de sus futbolistas cláusulas vinculadas a situaciones de violencia de género que habilitan la adopción de medidas preventivas mientras interviene la Justicia. En caso que la investigación avance y se llegara a comprobar la culpabilidad de Garrido, la entidad de Avellaneda buscará rescindir su vínculo, que finaliza en diciembre de 2028.