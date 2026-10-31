Independiente de Neuquén hizo historia en La Bombonerita y acá están las mejores fotos
Las Rojas dieron el gran golpe de la Liga Federal y dejaron sin invicto al plantel "de selección" que tienen las Xeneizes. Inovidable.
La victoria de Independiente de Neuquén fue primer gran golpe de la temporada en la Liga Femenina de básquet. Sorprendió a Boca en el Luis Conde, más conocida como La Bombonerita, y dejó en claro que será un rival de cuidado para todas. El 72-69 ya quedó marcado a fuego para un equipo que tuvo un gran arranque en la Conferencia Sur y que se repuso de la caída ante Vélez, el día anterior. Con marca de 4-1, las Rojas sueñan. Acá están las mejores fotos de la inolvidable noche porteña.
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