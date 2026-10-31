Independiente de Neuquén hizo historia en La Bombonerita y acá están las mejores fotos

La victoria de Independiente de Neuquén fue primer gran golpe de la temporada en la Liga Femenina de básquet. Sorprendió a Boca en el Luis Conde, más conocida como La Bombonerita, y dejó en claro que será un rival de cuidado para todas. El 72-69 ya quedó marcado a fuego para un equipo que tuvo un gran arranque en la Conferencia Sur y que se repuso de la caída ante Vélez, el día anterior. Con marca de 4-1, las Rojas sueñan. Acá están las mejores fotos de la inolvidable noche porteña.

Sofía Cabrera manejó al equipo y también aportó puntos claves en la gran victoria de las Rojas.

De Zapala a La Bombonerita, sin escalas. Valentina Canales tuvo muchos minutos (17) y los exprimió: 6 puntos y 5 rebotes.

Gabriel Del Egido lo vivió a pleno y no era para menos. El DT se anotó su victoria más importante.

Otra de Torruella, la escolta que llegó desde Italia y la rompió en La Bombonerita.

Hazaña consumada y festejo en el centro del parqué de la Bombonerita.

Luciana Delabarba, goleadora histórica de la Liga Nacional, contra Valentina Numa, otro punto alto de las Rojas.

Gaby Fernández, oro ólimpico como jugador y DT campeón con Ferro en la 2025. Su Boca perdió el invicto y seguramente tomó nota.

La defensa no se negocia. Así marco Independiente para dar el golpe en La Bombonerita.