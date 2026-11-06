Independiente logró un triunfo clave ante Regina en el PreFederal: hoy se completa la 14°

Independiente (19 puntos) se recuperó en La Caldera, venció a Atlético Regina (20) por 86-76 y metió una victoria clave en el adelanto del PreFederal de básquet, que encara la recta final de la fase regular. La 14 tendrá continuidad este viernes, con tres partidos: Pérfora (23) vs. Club Plottier (18), Deportivo Roca (23) vs. Centro Español (19) y Pacífico (19) vs. Petrolero (18).

El Rojo ganó los primeros tres parciales (15-13, 30-26 y 22-11), para abrochar un triunfo determinante. Tenía como objetivo salir del fondo y lo cumplió ante un rival que siempre da pelea. El Albo arrimó en varias ocasiones e incluso ganó el último cuarto (26-19), pero el dueño de casa lo cerró con margen.

El equipo de Andrés García tuvo goleo repartido en Enzo Nieva (19), David Oviedo (17), Joaquín Marcon (15) y Gino Veronesi (13) y a partir de esa regularidad se quedó con un duelo clave. Elías Iñíguez, con 20, fue el goleador de la noche, seguido por Martin Chervo (18) y Juan María Borghese (16).

Viernes de acción y la siguen el domingo

Este fin de semana será clave para la definición de la etapa inicial, porque a los tres encuentros del viernes, se sumarán los cuatro duelos de la jornada 15, penúltima antes de la última fecha de clásicos. Pérfora y Roca llegan con margen y ya tienen asegurada la localía en los playoffs de cuartos, pero desde el tercer al octavo puesto puede pasar cualquier cosa.

El programa de las fechas 14 y 15

Independiente 86-Atlético Regina 76

Viernes 6 de noviembre

Pacífico vs. Petrolero Argentino, Viejo Ramírez, 21:30

Pérfora vs. Club Plottier, Oscar Piti Caris, 21:30

Deportivo Roca vs. Centro Español, Gimena Padín, 22

Domingo 8 de noviembre

Club Plottier vs. Deportivo Roca, El Histórico, 20

Atlético Regina vs. Pérfora, La Calderita, 20:30

Centro Español vs. Pacífico, El Templo, 21

Petrolero vs. Independiente, La Cueva, 21