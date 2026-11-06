SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

Independiente logró un triunfo clave ante Regina en el PreFederal: hoy se completa la 14°

El Rojo superó a Albo en el adelanto de la fecha. Esta noche juegan Roca-Español, Pérfora-Plottier y Pacífico-Petrolero.

Redacción

Por Redacción

Oviedo y Nieva rindieron a pleno y lideraron al Rojo en un triunfo vital. (Archivo Oscar Livera)

Oviedo y Nieva rindieron a pleno y lideraron al Rojo en un triunfo vital. (Archivo Oscar Livera)

Independiente (19 puntos) se recuperó en La Caldera, venció a Atlético Regina (20) por 86-76 y metió una victoria clave en el adelanto del PreFederal de básquet, que encara la recta final de la fase regular. La 14 tendrá continuidad este viernes, con tres partidos: Pérfora (23) vs. Club Plottier (18), Deportivo Roca (23) vs. Centro Español (19) y Pacífico (19) vs. Petrolero (18).

El Rojo ganó los primeros tres parciales (15-13, 30-26 y 22-11), para abrochar un triunfo determinante. Tenía como objetivo salir del fondo y lo cumplió ante un rival que siempre da pelea. El Albo arrimó en varias ocasiones e incluso ganó el último cuarto (26-19), pero el dueño de casa lo cerró con margen.

El equipo de Andrés García tuvo goleo repartido en Enzo Nieva (19), David Oviedo (17), Joaquín Marcon (15) y Gino Veronesi (13) y a partir de esa regularidad se quedó con un duelo clave. Elías Iñíguez, con 20, fue el goleador de la noche, seguido por Martin Chervo (18) y Juan María Borghese (16).

Viernes de acción y la siguen el domingo

Este fin de semana será clave para la definición de la etapa inicial, porque a los tres encuentros del viernes, se sumarán los cuatro duelos de la jornada 15, penúltima antes de la última fecha de clásicos. Pérfora y Roca llegan con margen y ya tienen asegurada la localía en los playoffs de cuartos, pero desde el tercer al octavo puesto puede pasar cualquier cosa.

El programa de las fechas 14 y 15

Independiente 86-Atlético Regina 76

Viernes 6 de noviembre

Pacífico vs. Petrolero Argentino, Viejo Ramírez, 21:30

Pérfora vs. Club Plottier, Oscar Piti Caris, 21:30

Deportivo Roca vs. Centro Español, Gimena Padín, 22

Domingo 8 de noviembre

Club Plottier vs. Deportivo Roca, El Histórico, 20

Atlético Regina vs. Pérfora, La Calderita, 20:30

Centro Español vs. Pacífico, El Templo, 21

Petrolero vs. Independiente, La Cueva, 21


Temas

Atlético Regina

Deportivo Roca

Independiente de Neuquén

Pérfora de Plaza Huincul

PreFederal de básquet

Independiente (19 puntos) se recuperó en La Caldera, venció a Atlético Regina (20) por 86-76 y metió una victoria clave en el adelanto del PreFederal de básquet, que encara la recta final de la fase regular. La 14 tendrá continuidad este viernes, con tres partidos: Pérfora (23) vs. Club Plottier (18), Deportivo Roca (23) vs. Centro Español (19) y Pacífico (19) vs. Petrolero (18).

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén