Independiente se quedó sin DT: Julio Vaccari presentó la renuncia tras la derrota ante Banfield

El entrenador tomó la decisión después de la derrota del Rojo ante Banfield en el Torneo Clausura, donde sigue último. Los detalles.

Julio Vaccari dejó el cargo tras la derrota del Rojo ante Banfield.

Independiente cayó este sábado ante Banfield por 1-0, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Esta derrota, sumada a la eliminación en Copa Sudamericana por decisión de Conmebol tras los incidentes ante Universidad de Chile, hizo estallar una bomba en el Rojo, donde el clima que se vive es candente.

Por esta razón y ante la difícil situación del club de Avellaneda, el técnico Julio Vaccari decidió renunciar a su cargo una vez finalizado el encuentro contra el Taladro en el Estadio Libertadores de América.

La decisión del técnico llegó luego de un mal comienzo de este segundo semestre del año, en el que el Rojo aún no consiguió victorias y está último de la Zona B con solo tres puntos.

Además, quedó afuera de la Copa Argentina en octavos de final y fue eliminado de la Copa Sudamericana luego de una polémica decisión de Conmebol.


