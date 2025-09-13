Independiente se quedó sin DT: Julio Vaccari presentó la renuncia tras la derrota ante Banfield
El entrenador tomó la decisión después de la derrota del Rojo ante Banfield en el Torneo Clausura, donde sigue último. Los detalles.
Independiente cayó este sábado ante Banfield por 1-0, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Esta derrota, sumada a la eliminación en Copa Sudamericana por decisión de Conmebol tras los incidentes ante Universidad de Chile, hizo estallar una bomba en el Rojo, donde el clima que se vive es candente.
Por esta razón y ante la difícil situación del club de Avellaneda, el técnico Julio Vaccari decidió renunciar a su cargo una vez finalizado el encuentro contra el Taladro en el Estadio Libertadores de América.
🧢Tras la derrota ante Banfield, Julio Vaccari renunció como entrenador de Independiente.— El Gráfico (@elgraficoweb) September 13, 2025
▶️Llevaba en el cargo un año, un mes y 26 días.
ℹ️ Nicolás Brusco pic.twitter.com/nsYEewD5xj
La decisión del técnico llegó luego de un mal comienzo de este segundo semestre del año, en el que el Rojo aún no consiguió victorias y está último de la Zona B con solo tres puntos.
Además, quedó afuera de la Copa Argentina en octavos de final y fue eliminado de la Copa Sudamericana luego de una polémica decisión de Conmebol.
Comentarios