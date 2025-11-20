Independiente y Pérfora ganaron dos “batallas” y se armaron las semis del PreFederal de básquet

Independiente volcó la serie a su favor por jugadas como esta. Joaquín Marcon fue otra vez determinante. (Matías Subat)

Independiente (2) y Pérfora (3) vivieron una noche calcada, pero cumplieron el objetivo y se metieron en las semifinales del torneo PreFederal de básquet. El Rojo superó a Biguá por 73-67, mientras que el Verde hizo lo propio con Atlético Regina, por 78-68. Los ganadores de las llaves (2-1) se verán las caras en uno de los cruces camino a la final.

Paredes, Fedele y Fran González, altos rendimientos en La Caldera. (Matías Subat)

De esta manera, los cuatro mejores de la fase regular ya se aseguraron su plaza para la próxima Liga Federal, pero además irán por el título. El otro duelo será Pacífico (1) vs. Centro Español (4). Además, quedaron conformados los enfrentamientos por la permanencia y habrá clásico entre Deportivo Roca (5) y Del Progreso (8), además de Regina (6) vs. Biguá (7).

El programa de las semifinales

Domingo 23 de noviembre

Pacífico vs. Centro Español, Viejo Ramírez

Independiente vs. Pérfora, La Caldera

Miércoles 26

Centro Español vs. Pacífico, El Templo

Pérfora vs. Independiente, Oscar Piti Claris

Si hay tercer juego, vuelven al Viejo Ramírez o La Caldera, el domingo 30

Andrés García le ganó el duelo a Nicolás Leguizamón, pero no fue fácil. (Matías Subat)

El programa de la permanencia

Domingo 23 de noviembre

Deportivo Roca vs. Del Progreso, Gimena Padín

Atlético Regina vs. Biguá, La Calderita

Miércoles 26 de noviembre

Del Progreso vs. Deportivo Roca, Gigante de la calle Maipú

Biguá vs. Atlético Regina, El Nido

Si hay tercer juego vuelven al Gimena Padín o La Calderita, el domingo 30

Independiente sufrió hasta el final

La noche empezó tranquila para el Rojo (26-16), pero Biguá no se entregó nunca, achicó la diferencia e incluso pasó a ganar en el cierre. Con un doble de Bautista Ott, a 2:54 del final, el marcador quedó 65-67 y ahí el partido fue una moneda al aire. Independiente, más concentrado y con el liderazgo de Carlos Paredes (rozó el triple-doble con 12 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias), abrochó una victoria muy ajustada.

Así se jugo en La Caldera. Como si cada pelota fuera la última. (Matías Subat)

La visita metió un parcial de 16-2 en el tercer cuarto y ahí los pronósticos de partido cerrado aumentaron. Finalmente, el Rojo cumplió con su objetivo y también tuvo puntos altos en Julián Fedele (23), Joaquín Marcon (16) y Mateo Isolabella (11 rebotes). Benjamín Loncón (14), Francisco González (13) y Nahuel Muñoz (13) fueron los mejores en la visita.

Pérfora se sacó de encima al duro Regina

Pérfora empezó con un letal 11-0 y parecía que se llevaba puesto a Atlético Regina, pero esa tendencia sólo se mantuvo hasta el descanso largo: 21-11 y 39-25. En la segunda mitad, el Albo salió a jugarselá en el Oscar Piti Claris y le dio flor de susto al dueño de casa. Ganó el tercer cuarto por 25-14 y llegaron parejos al cierre.

Vicentín ratificó que es uno de los intermos más determinantes. (Archivo Matías Subat)

El Verde encontró sus clásicas variantes en el último cuarto y por eso la defensa de la corona sigue firme. Nahuel Vicentín firmó un doble-doble con 17 puntos y 13 rebotes, mientras que Nacho Claris (14) y Jeremías Fernández (12) fueron los socios ideales. La figura de la cancha estuvo en Regina porque Martín Fagotti la rompió con 28 puntos. Manu Navarro acompañó con 12 puntos y 8 rebotes.

Si de estadísticas se trata, hay dos en las que Pérfora justificó la victoria: duplicó a su rival en asistencias (20-10) y tuvo 8 pérdidas menos (10-18).