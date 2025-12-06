Gianni Infantino le pidió disculpas a Scaloni y dejó que tocara la copa del mundo

Lionel Scaloni vivió una situación particular durante la ceremonia en la que se dio a conocer cómo será el fixture del Mundial 2026 con el presidente de FIFA, Gianni Infantino.

Infantino le pidió disculpas al entrenador de la Selección Argentina por no haberlo dejado tocar la Copa del Mundo cuando ingresó como el técnico ganador de Qatar 2022 durante el sorteo de los grupos, realizado el viernes en Washington: Scaloni fue obligado a cumplir con el protocolo de usar guantes blancos para transportar el trofeo en el acto del sorteo de la fase de grupos, sin respetarle su condición de campeón del mundo.

La tradición indica que todos los ganadores del Mundial están autorizado a tocar la reliquia. “Pido disculpas en nombre de la FIFA, no lo sabía, me lo ha dicho ahora el Fenomeno (por el brasileño Ronaldo)”, dijo el presidente de FIFA desde el escenario.

¡AHORA SÍ, LIONEL!



Scaloni, que este viernes llevó el trofeo con GUANTES, ahora pudo tocarlo con las manos y se llevó la ovación.

Scaloni respondió con una sonrisa y un gesto de cordialidad aceptando las disculpas, pero Infantino le insistió y le pidió que suba y la agarrara en ese momento.

El entrenador argentino se acercó y tocó la Copa lo que generó el aplauso de los presentes, minutos antes de definir las sedes de cada partido del Mundial del año próximo.

La cuestión es que justamente los ganadores vigentes son los únicos que pueden tocar el trofeo y no había necesidad de que el director técnico se cubriera las manos. Es por esto que lo invitó a subir al estrado para resarcirlo y darle la posibilidad de tomar otra vez y sentir en su piel el premio más deseado.