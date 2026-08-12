Insólita expulsión y ataque de locura para el arquero Nahuel Guzmán en la Leagues Cup

El arquero argentino arrastraba una suspensión de siete partidos por distintos episodios ocurridos durante la final de la Copa de Campeones ante Toluca.

El arquero argentino Nahuel Guzmán no tuvo un buen día en la Leagues Cup, luego de protagonizar un insólito episodio que derivó en su expulsión y un ataque de locura al momento de abandonar el campo de juego, en el duelo entre su equipo Tigres frente a Vancouver Whitecaps.

El exgolero mundialista vio la tarjeta roja tras empujar al árbitro en el momento que pretendía jugar rápido un balón detenido, luego de haber corrido media cancha con la pelota bajo para hacerse cargo de un tiro libre.

El partido se encontraba en el tramo final. En ese contexto, el Patón quería generar una rápida última jugada de ataque para el conjunto mexicano, pero una falta cobrada en mitad de cancha lo motivó a salir rápido del área y encargarse él mismo del tiro libre.

¡MOMENTO DE FURIA TOTAL DEL PATÓN! Nahuel Guzmán, arquero de Tigres, vio la roja sobre el final del partido ante Vancouver por empujar al árbitro. Luego le habló al juez de línea y se retiró del estadio arrojando lo que encontraba camino al vestuario.



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Al llegar al lugar de la infracción con la intención de hacerse cargo del tiro libre y, mientras intentaba ubicarse para ejecutar la pelota, el golero de 40 años empujó al juez salvadoreño Iván Barton que se encontraba delante de la pelota, lo que provocó su expulsión de manera inmediata.

Ello motivó el ataque de ira del argentino, que mientras se dirigía al vestuario golpeó y sacudió todo lo que encontró en el camino.

Con esta roja, el exjugador de la Selección Argentina vuelve a quedar en el centro de la polémica, ya que todavía arrastra una suspensión de siete partidos por distintos episodios ocurridos durante la final de la Copa de Campeones ante Toluca: cuatro fechas por insultar al cuerpo arbitral y otras tres por demorar deliberadamente el comienzo del encuentro.

Ante este episodio deberá intervenir el tribunal de disciplina de la Leagues Cup para establecer si corresponde una sanción adicional y cuál será su duración.