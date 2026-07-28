¡Insólito! La IFAB admitió un grave error arbitral en un partido de la Selección Argentina en el Mundial

Ya han pasado más de dos semanas del Argentina-Suiza en cuartos de final del Mundial 2026 y el partido sigue dando que hablar. El duelo entre los albicelestes y helvéticos dejó una de las grandes polémicas en la Copa del Mundo: la expulsión de Embolo por simulación.

El delantero suizo recibió la segunda tarjeta amarilla luego de que el VAR corrigiera al árbitro, que había amonestado a Paredes. De esta forma, se utilizó la nueva regla llamada «confusión de identidad», que comenzó a regir en esta cita mundialista.

Pero la IFAB, institución que regula las reglas del futbol, admitió que Embolo estuvo mal expulsado. En las últimas horas, el organismo sacó un comunicado donde aclaró el error: «Una tarjeta amarilla, que no sea una segunda tarjeta amarilla, solo puede ser revisada para identificar al jugador que cometió la falta; la falta en sí no puede ser revisada/modificada».

EMBOLO SE TIRÓ ANTES DEL CONTACTO CON PAREDES, EL ÁRBITRO REVISÓ, SE GANÓ LA SEGUNDA AMARILLA Y FUE EXPULSADO EN SUIZA-ARGENTINA.



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De esta forma, se señala que el árbitro Pinheiro tendría que haberle quitado la tarjeta amarilla a Paredes y no haberle mostrado la segunda amarilla a Embolo. Cabe destacar que el resultado del partido se mantiene y no habrá ninguna modificación.

Además, la IFAB aclaró que la revisión de VAR en el Mundial por simulaciones tuvo un buen recibimiento pero aclaró que por el momento se encuentra en estudio y no podrá utilizarse. Esta nueva regla también se utilizó en la goleada 4-1 de Estados Unidos sobre Paraguay. Allí, Miguel Almirón simuló una falta de Ream y recibió la amarilla que le habían puesto al defensor estadounidense.