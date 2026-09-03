El cruce de Kevin Lomónaco con un periodista: «Estás haciendo preguntas complicadas»

Kevin Lomónaco se fue de Independiente al Elche de España.

Kevin Lomónaco ya se despidió de Independiente y viajó a España para firmar su contrato con el Elche. Antes de tomar el vuelo, dio declaraciones en el aeropuerto y se cruzó con un periodista.

El intercambio arrancó fuerte ya que el periodista de ESPN, Damian Iribarren, le preguntó cómo había pasado de ser figura el año pasado a ser suplente gran parte de este año.

«De la cláusula de 20 millones y estar sentado al lado de Messi a prácticamente ser suplente, ¿Qué fue lo qué pasó?», fue la primera consulta.

El defensor respondió con algo de fastidio al decir: «Son muchas cosas, pueden venir jugadores que le gustan más al técnico».

"SIENTO QUE ESTÁS HACIENDO PREGUNTAS MEDIAS COMPLICADAS"



Picante ida y vuelta entre Kevin Lomónaco y un periodista en el aeropuerto tras dejar #Independiente e irse al Elche. pic.twitter.com/G0nP5kxHgp — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2026

Ahí, el periodista le consultó sobre qué pasó con el ex DT del Rojo, Gustavo Quinteros. «Pero ahora ya no está Quinteros, no pasa nada. Quieren sacar algo para que salga en todos lados», respondió Lomónaco, molesto.

El periodista insisió y le consultó si sentía que estaba en deuda con la gente de Independiente y el defensor le retrucó con un «¿Vos sos hincha de Independiente». La respuesta fue: «Soy periodista», a lo que el jugador comentó que le quería preguntar para saber «si estaba en deuda con vos».

«Siento que estás haciendo preguntas medio complicadas. No siento que esté en deuda con la gente«, continuó Lomónaco y cerró: «Desde donde me tocó estar en Independiente, nunca hubo un reproche por no jugar, al contrario, siempre tiré para adelante».