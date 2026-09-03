Mohamed-Almeyda: la final argentina de la Leagues Cup que jugarán Toluca y Monterrey

Antonio Mohamed y Matías Almeyda se verán las caras en la final de la Leagues Cup.

Antonio Mohamed y Matías Almeyda se verán las caras en la final de la Leagues Cup con el enfrentamiento entre Toluca y Monterrey. El equipo del Turco venció a León por 2-0, mientras que el conjunto que dirige el Pelado se impuso 5-4 en los penales tras el 2-2 ante América.

La final entre el Turco Mohamed y el Pelado Almeyda

El certamen internacional que disputan clubes mexicanos y estadounidenses se definirá el domingo en sede a confirmar, al igual que el encuentro por el tercer puesto.

Rayados derrotó al América en penales y avanzó a la final de la Leagues Cup 🤠.



Es la primera final de Leagues Cup para el club de Monterrey 🏆👀.



Vía: @mls en Apple TV pic.twitter.com/4shDVCGaQg September 3, 2026

Es la primera vez en la historia de la competición que las semifinales fueron protagonizadas por cuatro instituciones aztecas.

En Toluca juegan los argentinos Franco Romero, Nicolás Castro y Santiago Simón, quien no estuvo frente a León por una lesión.

Por el lado de Monterrey también hay representaciones nacionales: Esteban Andrada, Lucas Ocampos (marcó un gol de penal contra América), Luca Orellano y Jorge Rodríguez.

🏆¡HABEMUS FINAL! 🥴🔥



Quedó definida la gran final de la Leagues Cup, Matías Almeyda y Antonio Mohamed se enfrentarán por la Copa.



¿Quién es tu favorito para este título? 🤭 pic.twitter.com/IOQAqFd109 September 3, 2026

Para los dos equipos será la primera final de la Leagues Cup, lo que le permitirá obtener al ganador sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.

Más allá de la importancia del compromiso habrá un ambiente especial por el choque de dos entrenadores importantes que buscarán la gloria.