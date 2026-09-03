Mohamed-Almeyda: la final argentina de la Leagues Cup que jugarán Toluca y Monterrey
El Turco y el Pelado se enfrentarán en la definición que se disputará el domingo. Ambos lograron la clasificación en la noche del miércoles y consiguieron por primera vez en la historia de sus clubes el pase al choque por el título. Los detalles.
Antonio Mohamed y Matías Almeyda se verán las caras en la final de la Leagues Cup con el enfrentamiento entre Toluca y Monterrey. El equipo del Turco venció a León por 2-0, mientras que el conjunto que dirige el Pelado se impuso 5-4 en los penales tras el 2-2 ante América.
La final entre el Turco Mohamed y el Pelado Almeyda
El certamen internacional que disputan clubes mexicanos y estadounidenses se definirá el domingo en sede a confirmar, al igual que el encuentro por el tercer puesto.
Rayados derrotó al América en penales y avanzó a la final de la Leagues Cup 🤠.— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 3, 2026
Es la primera final de Leagues Cup para el club de Monterrey 🏆👀.
Vía: @mls en Apple TV pic.twitter.com/4shDVCGaQg
Es la primera vez en la historia de la competición que las semifinales fueron protagonizadas por cuatro instituciones aztecas.
En Toluca juegan los argentinos Franco Romero, Nicolás Castro y Santiago Simón, quien no estuvo frente a León por una lesión.
Por el lado de Monterrey también hay representaciones nacionales: Esteban Andrada, Lucas Ocampos (marcó un gol de penal contra América), Luca Orellano y Jorge Rodríguez.
🏆¡HABEMUS FINAL! 🥴🔥— FOX (@somos_FOX) September 3, 2026
Quedó definida la gran final de la Leagues Cup, Matías Almeyda y Antonio Mohamed se enfrentarán por la Copa.
¿Quién es tu favorito para este título? 🤭 pic.twitter.com/IOQAqFd109
Para los dos equipos será la primera final de la Leagues Cup, lo que le permitirá obtener al ganador sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.
Más allá de la importancia del compromiso habrá un ambiente especial por el choque de dos entrenadores importantes que buscarán la gloria.
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