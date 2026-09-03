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Mohamed-Almeyda: la final argentina de la Leagues Cup que jugarán Toluca y Monterrey

El Turco y el Pelado se enfrentarán en la definición que se disputará el domingo. Ambos lograron la clasificación en la noche del miércoles y consiguieron por primera vez en la historia de sus clubes el pase al choque por el título. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Antonio Mohamed y Matías Almeyda se verán las caras en la final de la Leagues Cup.

Antonio Mohamed y Matías Almeyda se verán las caras en la final de la Leagues Cup.

Antonio Mohamed Matías Almeyda se verán las caras en la final de la Leagues Cup con el enfrentamiento entre Toluca Monterrey. El equipo del Turco venció a León por 2-0, mientras que el conjunto que dirige el Pelado se impuso 5-4 en los penales tras el 2-2 ante América.

La final entre el Turco Mohamed y el Pelado Almeyda

El certamen internacional que disputan clubes mexicanos y estadounidenses se definirá el domingo en sede a confirmar, al igual que el encuentro por el tercer puesto.

Es la primera vez en la historia de la competición que las semifinales fueron protagonizadas por cuatro instituciones aztecas.

En Toluca juegan los argentinos Franco RomeroNicolás Castro y Santiago Simón, quien no estuvo frente a León por una lesión.

Por el lado de Monterrey también hay representaciones nacionales: Esteban AndradaLucas Ocampos (marcó un gol de penal contra América), Luca Orellano y Jorge Rodríguez.

Para los dos equipos será la primera final de la Leagues Cup, lo que le permitirá obtener al ganador sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.

Más allá de la importancia del compromiso habrá un ambiente especial por el choque de dos entrenadores importantes que buscarán la gloria.


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Antonio Mohamed Matías Almeyda se verán las caras en la final de la Leagues Cup con el enfrentamiento entre Toluca Monterrey. El equipo del Turco venció a León por 2-0, mientras que el conjunto que dirige el Pelado se impuso 5-4 en los penales tras el 2-2 ante América.

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