San Lorenzo deberá jugar dos partidos en 48 horas por el paro general de la CGT

San Lorenzo tendrá que jugar dos partidos en 48 horas por el torneo Apertura de la Liga Profesional.

El paro general convocado por la CGT en rechazo al proyecto legislativo de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional generó cambios en la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. La adhesión de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) obligó a modificar el cronograma y dejó a San Lorenzo en una situación compleja.

Originalmente, el conjunto de Boedo debía recibir a Estudiantes de Río Cuarto el jueves 19 a las 17 en el Nuevo Gasómetro. Sin embargo, por cuestiones logísticas el encuentro fue trasladado al domingo en el mismo horario.

Reprogramación y descanso en el Nuevo Gasómetro

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la posibilidad de jugar el viernes, ya que ese día Boca será local ante Racing, y tampoco autorizó el sábado debido a que Deportivo Riestra recibirá a Huracán en el estadio Guillermo Laza, ubicado a pocos metros.

Como consecuencia del cambio al domingo, el partido frente a Instituto por la fecha 7 también sufrió una modificación. Estaba pautado para el martes 24 a las 18, pero finalmente se disputará a las 19:15.

La leve variación horaria responde al cumplimiento del convenio colectivo, que establece un descanso mínimo de 48 horas antes de un nuevo compromiso.

La intención de San Lorenzo era trasladar el cruce ante la Gloria al miércoles, aunque el pedido fue desestimado porque ese día ya hay otros dos encuentros programados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Barracas Central vs. Tigre a las 17 y Vélez vs. Riestra a las 19:30.

Cuando la Liga Profesional presentó el calendario de las primeras 12 fechas, informó que solo el 10% de los casos cuentan con 72 horas de diferencia entre un partido y otro. La idea original era establecer un mínimo de 96 horas, especialmente en jornadas entre semana como la séptima.

“A pesar de que el Convenio Colectivo establece un mínimo de 48 horas hábiles de descanso, se ha trabajado para que, como mínimo, haya 72 horas entre partido y partido, incluso esta cantidad (72 horas) sólo se da en menos del 10 % de los casos, siendo las 96 horas el descanso mínimo más utilizado entre partido y partido, sobre todo cuando se dan las fechas entre semana (fechas 2, 7 y 10)”, había indicado la Liga Profesional en enero, antes de que se confirmara la medida de fuerza que terminó alterando el inicio de la sexta jornada.