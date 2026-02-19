Santiago Castro le dio el triunfo a Bologna en la Europa League

El argentino Santiago Castro alcanzó los diez goles en la temporada y confirmó su mejor registro goleador en Europa, en una jornada positiva para varios equipos en los playoffs de la UEFA Europa League. El delantero argentino marcó el único gol en el triunfo por 1 -0 del Bologna de Italia ante Brann de Noruega como visitante y volvió a exhibir su gran presente ofensivo.

El ex Vélez definió con potencia para abrir el marcador y convirtió por primera vez en la competencia continental. Con este tanto llegó a diez conquistas por segunda campaña consecutiva, aunque esta vez lo consiguió en 32 partidos, catorce menos que en la temporada anterior.

El gol de Santiago Castro en el triunfo de Bologna en Europa League

🇦🇷🌟 EL GOL DE SANTI CASTRO POR EUROPA LEAGUE.



Acumula 10 tantos en 33 partidos esta temporada 🔝pic.twitter.com/PBVmqFmve0 — El Enganche (@EngancheDiez) February 19, 2026

Además, Castro suma tres goles en sus últimos tres encuentros y se consolidó como una de las revelaciones argentinas del fútbol europeo.

En Turquía, Nottingham Forest dio un paso decisivo hacia los octavos de final tras imponerse 3 a 0 ante Fenerbahce. El equipo inglés golpeó en momentos clave y encaminó la serie antes del descanso con los tantos de Murillo e Igor Jesús.

En el complemento, Morgan Gibbs-White selló una victoria contundente que deja la clasificación muy encaminada de cara a la revancha en Inglaterra.

También celebró Celta de Vigo, que venció por 2 a 1 a PAOK en Grecia y tomó ventaja en la eliminatoria. Iago Aspas y Williot Swedberg marcaron antes del entretiempo y construyeron una diferencia que el conjunto español defendió hasta el final pese al descuento de Alex Jeremejeff.

Stuttgart goleó 4 a 1 a Celtic en Escocia y quedó muy cerca de los octavos de final de la Europa League, mientras que Estrella Roja sorprendió en Francia con un triunfo 1 a 0 ante Lille que cambió el panorama de la serie. La ida de los playoffs dejó dos resultados fuertes que condicionan las revanchas.

En Francia, Estrella Roja dio el golpe ante Lille. El equipo serbio dominó la primera etapa y encontró la ventaja en el cierre con un tanto de Franklin Tebo tras un córner ejecutado por Tomás Händel.

El 1 a 0 dejó mejor parado al conjunto balcánico, que definirá la clasificación en Belgrado con la ilusión intacta de avanzar a los octavos.