Alerta en Paraguay por una pista de Loan Peña: analizan videos de televisión para identificar a un niño

Un registro audiovisual captado en vivo, durante la transmisión de la Expo 2026 en territorio paraguayo, reactivó las alarmas en torno a la búsqueda de Loan Danilo Peña, desaparecido en la provincia de Corrientes en junio 2024.

Usuarios de diversas plataformas digitales alertaron sobre el notable parecido físico de un niño de nacionalidad argentina con Loan Peña, que vestía la camiseta alternativa de la Selección Argentina mientras era entrevistado de manera casual en el predio ferial.

La repercusión en las redes sociales motivó la inmediata intervención de los comisionados del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía de Paraguay, quienes iniciaron un protocolo de verificación en el predio de la Asociación Rural del Paraguay para certificar la identidad del niño y descartar de manera científica cualquier vinculación con la causa penal.

Los peritajes técnicos y las cámaras de seguridad tras la pista de Loan Peña en Paraguay

Las autoridades policiales paraguayas mantienen la cautela y evitan catalogar el episodio como un hallazgo definitivo de Loan Peña, definiendo las tareas actuales como parte de las comprobaciones habituales ante notificaciones de alcance internacional.

El oficial Ramón Vera, a cargo de la división de personas desaparecidas, confirmó que las primeras aproximaciones determinaron que el niño se encontraba transitando de manera habitual el predio, sin indicios visibles de vulnerabilidad o sujeción involuntaria.

Alerta Sofía por la desaparición de Loan Danilo Peña.-

Sin embargo, los investigadores consideran indispensable obtener una certeza absoluta, por lo que han procedido a recopilar las cintas y grabaciones de los circuitos cerrados de televisión instalados en los diferentes accesos de la feria para reconstruir el recorrido exacto del niño, establecer los horarios de ingreso y egreso, e identificar formalmente a los adultos que lo acompañaban en ese momento.

Búsqueda de Loan Peña: las marcas físicas de la alerta amarilla y los protocolos de la Policía de Paraguay

El proceso de identificación exhaustiva contempla la compulsa de los datos fácticos, incluidos en la alerta amarilla internacional que pesa sobre el caso desde hace más de dos años.

Los peritos forenses buscan contrastar si el niño registrado por las cámaras posee señales particulares específicas, tales como una cicatriz particular ubicada en el remolino del cuero cabelludo, un detalle técnico que aún resta verificar debido a que se perdió el rastro del chico tras finalizar la breve entrevista televisiva.

Mientras la Justicia y las fuerzas de seguridad del país vecino coordinan el entrecruzamiento de información con sus pares de la Argentina, el entorno familiar y la opinión pública aguardan los resultados de los análisis visuales en una causa que, desde el momento de la desaparición en la localidad de 9 de Julio, ha transitado por múltiples hipótesis complejas, incluyendo la sospecha de redes de trata de personas a nivel regional.