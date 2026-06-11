Luego del ataque a un punto verde, Viedma incorporó nuevos módulos para reciclar residuos

La Municipalidad de Viedma incorporó dos nuevos módulos para la recepción de residuos reciclables y anticipó que continuará ampliando este tipo de infraestructura en distintos sectores de la ciudad. La medida forma parte de las acciones destinadas a fortalecer la separación en origen y fomentar hábitos vinculados al cuidado del ambiente.

Los nuevos puntos de reciclaje fueron instalados en el predio de la Feria Municipal y en la plazoleta ubicada sobre la avenida Giachino, entre los barrios Las Flores y Parque Independencia.

La iniciativa estuvo a cargo de personal de la Secretaría de Servicios, Espacio Público y Ambiente, en el marco de una estrategia que busca acercar herramientas para el reciclaje a más vecinos y promover la reducción de residuos.

Nuevos contenedores de residuos instalados en Viedma. Foto: gentileza

En este sentido, también se confirmó que la colocación de módulos continuará en las próximas semanas con nuevas intervenciones en diferentes barrios y espacios públicos de la ciudad. El objetivo es ampliar la cobertura de los puntos de recepción de materiales reciclables y facilitar el acceso de la comunidad a este sistema de disposición diferenciada.

Vandalismo en la vía pública

La incorporación de estos nuevos espacios se produce pocos días después de un hecho que generó preocupación entre las autoridades municipales. Durante el último fin de semana, uno de los módulos ubicados en el parque Ferreira fue incendiado en un acto de vandalismo, situación que derivó en la presentación de una denuncia formal ante las autoridades competentes.

El contenedor afectado había sido reacondicionado recientemente y contaba con una intervención artística realizada por creadores locales.