Asumió el nuevo concejal de Cipolletti: «Si a Rodrigo le va bien, a los cipoleños también»

El Concejo Deliberante de Cipolletti volvió a completar su integración este jueves con la asunción de Julio Araneda, reconocido taxista de la ciudad, quien ocupó la banca que quedó vacante tras la renuncia de Héctor Sepúlveda. El nuevo edil prestó juramento durante la sesión y comenzará a participar de la actividad legislativa de manera inmediata.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Araneda reconoció que atraviesa un momento especial por su llegada al cuerpo legislativo. «Emocionado y un poquitito nervioso, porque incorporarme al Concejo Deliberante como concejal para mí es una trayectoria nueva. Un desafío, porque es un desafío», expresó.

Con su incorporación, el cuerpo volvió a quedar completo. El oficialismo de Juntos Somos Río Negro mantiene seis bancas, mientras que la oposición queda integrada por dos concejales de Cambia Cipolletti y uno de la Coalición Cívica ARI.

La expectativa por una nueva etapa en el Concejo Deliberante de Cipolletti

La presidenta del Concejo Deliberante, Karina Alvarez, destacó la incorporación del nuevo edil y remarcó que el objetivo era completar nuevamente el cuerpo para avanzar con el trabajo legislativo. «La expectativa es poder conformar el cuerpo legislativo para trabajar en un marco de consenso, de diálogo y en un buen clima laboral», sostuvo.

«Es un ciudadano cipoleño, un trabajador que anda en la calle, que conoce la ciudad. Creo que desde ese lugar va a aportar mucho también», afirmó la presidenta del cuerpo legislativo.

Alvarez explicó que la jura se realizó antes de la próxima sesión para que el flamante concejal pueda participar plenamente de la actividad legislativa. «El martes que viene tenemos sesión y queríamos que jurara para que ya pueda ser parte», señaló.

Qué anticipó el nuevo concejal de Cipolletti tras asumir

Araneda aseguró que una de sus prioridades será recorrer los barrios y mantener contacto directo con los vecinos para conocer las problemáticas de cada sector de la ciudad.

«Manejo taxi desde el 94′. Imaginate si no conozco Cipolletti y las necesidades que son muchas las que hay», afirmó el nuevo edil.

En ese sentido, adelantó que propondrá al resto de los concejales retomar las recorridas territoriales. «Quiero juntarme con los concejales y salir nuevamente a recorrer los barrios. No me veo sentado atrás de una oficina», manifestó.

Consultado sobre la relación que mantendrá con el oficialismo, el nuevo edil dejó en claro que buscará acompañar las iniciativas que considere beneficiosas para la ciudad. «Soy oposición porque vengo de otro partido político, pero si a Rodrigo le va bien, a los cipoleños también. Es lo que queremos todos los cipoleños, que Cipolletti cada vez esté más linda y tenga más obras», expresó.

Araneda también confirmó que Ana Napoli continuará al frente de la bancada de Cambia Cipolletti. «Le dije que la presidenta del bloque va a seguir siendo ella. Durante dos años y medio estuvo al frente y yo no voy a venir a sacarle el mandato», concluyó.