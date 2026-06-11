Escrituras de viviendas: el IPPV recibirá documentación y brindará asesoramiento en Viedma

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) llevará adelante este jueves 11 y viernes 12 de junio un operativo de asesoramiento gratuito en Viedma para vecinos interesados en iniciar el trámite de escrituración a través de la Ley Pierri, un régimen que permite regularizar la situación dominial de viviendas ocupadas sin título formal.

La atención se desarrollará de 9.30 a 12.30 en la Junta Vecinal del barrio San Martín, ubicada en Remedios de Escalada 780, donde personal del organismo provincial brindará información y recibirá documentación de quienes cumplan con los requisitos para acceder a este beneficio.

La propuesta apunta a facilitar el acceso a la escritura de viviendas ocupadas antes de 2006

La iniciativa surgió a partir de un trabajo conjunto entre el IPPV y la Dirección de Tierras del Municipio de Viedma, con el objetivo de acercar el servicio a los vecinos y facilitar el acceso a la regularización de sus inmuebles.

La coordinadora provincial de la Ley Pierri dentro del IPPV, Daniela Vivas, será la encargada de asesorar a las personas interesadas y de recepcionar la documentación necesaria para iniciar el trámite.

La Ley Pierri está destinada a quienes habitan una vivienda única y permanente ocupada de manera pública, pacífica y continua desde antes del 1 de enero de 2006, siempre que la posesión tenga una causa lícita. A través de este mecanismo se busca brindar seguridad jurídica a los ocupantes que aún no cuentan con escritura.

Desde el organismo remarcaron que la regularización dominial permite a las familias acceder a un título formal de propiedad, otorgando mayores garantías sobre la tenencia del inmueble y facilitando futuras gestiones vinculadas a la vivienda.

Las personas interesadas pueden acercarse durante las jornadas de atención para consultar su situación particular y conocer los requisitos necesarios para avanzar con el proceso de escrituración.