Escrituras de viviendas: el IPPV recibirá documentación y brindará asesoramiento en Viedma
La atención se realizará este jueves y viernes en la Junta Vecinal del barrio San Martín. El organismo recibirá documentación y orientará a vecinos que busquen regularizar la situación dominial de sus viviendas.
El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) llevará adelante este jueves 11 y viernes 12 de junio un operativo de asesoramiento gratuito en Viedma para vecinos interesados en iniciar el trámite de escrituración a través de la Ley Pierri, un régimen que permite regularizar la situación dominial de viviendas ocupadas sin título formal.
La atención se desarrollará de 9.30 a 12.30 en la Junta Vecinal del barrio San Martín, ubicada en Remedios de Escalada 780, donde personal del organismo provincial brindará información y recibirá documentación de quienes cumplan con los requisitos para acceder a este beneficio.
La propuesta apunta a facilitar el acceso a la escritura de viviendas ocupadas antes de 2006
La iniciativa surgió a partir de un trabajo conjunto entre el IPPV y la Dirección de Tierras del Municipio de Viedma, con el objetivo de acercar el servicio a los vecinos y facilitar el acceso a la regularización de sus inmuebles.
La coordinadora provincial de la Ley Pierri dentro del IPPV, Daniela Vivas, será la encargada de asesorar a las personas interesadas y de recepcionar la documentación necesaria para iniciar el trámite.
La Ley Pierri está destinada a quienes habitan una vivienda única y permanente ocupada de manera pública, pacífica y continua desde antes del 1 de enero de 2006, siempre que la posesión tenga una causa lícita. A través de este mecanismo se busca brindar seguridad jurídica a los ocupantes que aún no cuentan con escritura.
Desde el organismo remarcaron que la regularización dominial permite a las familias acceder a un título formal de propiedad, otorgando mayores garantías sobre la tenencia del inmueble y facilitando futuras gestiones vinculadas a la vivienda.
Las personas interesadas pueden acercarse durante las jornadas de atención para consultar su situación particular y conocer los requisitos necesarios para avanzar con el proceso de escrituración.
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