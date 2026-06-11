El Gobierno designó nuevo embajador argentino en la República de Palau, un archipiélago de Oceanía: quién es

La República de Palau cuenta con 17.000 habitantes y obtuvo su independencia en 1994.

El gobierno de Javier Milei designó un nuevo embajador argentino en un país oceánico. La decisión se enmarca en la política de fortalecimiento de las relaciones exteriores impulsada por la administración nacional. El cargo quedó establecido en el Boletín oficial.

La República de Palau cuenta con una población de 17.000 habitantes. El país de Oceanía esta conformado por una serie de 340 islas en un archipiélago dentro del océanoPacifico a 1500 kilómetros de Indonesia.

Quién es el nuevo embajador argentino en la República de Palau: los detalles

El Gobierno nacional designó a Luis Bocalandro como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina ante la República de Palau.

El embajador asumirá la representación argentina ante el pequeño Estado insular ubicado en el océano Pacífico, con el objetivo de profundizar los vínculos bilaterales y promover la cooperación en distintos ámbitos de interés común entre ambos países.

La designación se produce en un contexto de renovación de representaciones diplomáticas argentinas en distintos destinos estratégicos, en línea con las decisiones adoptadas por la Cancillería para fortalecer la presencia internacional del país.

Imágenes aéreas de la República de Palau (Foto: gentileza)

Con este nombramiento, Bocalandro quedará al frente de la misión diplomática argentina ante Palau, donde tendrá la responsabilidad de representar los intereses nacionales y promover nuevas oportunidades de vinculación política, económica y cultural entre ambas naciones.

Desde el Gobierno destacaron la importancia de mantener una agenda activa con los países de la región Asia-Pacífico, una zona considerada clave para el comercio, las inversiones y la cooperación internacional.

Con información de NA