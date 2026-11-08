Interlagos, bajo la lluvia y con Colapinto en escena: las mejores fotos de la previa del GP de Brasil
El circuito paulista se prepara para una nueva carrera de Fórmula 1, con miles de fanáticos en las tribunas, banderas argentinas y una llovizna que amenaza con ser protagonista.
La cuenta regresiva para el Gran Premio de Brasil ya está en marcha en Interlagos, donde Franco Colapinto buscará volver a sumar puntos en la Fórmula 1. El argentino largará desde el 14° puesto, luego de que Arvid Lindblad recibiera una penalización de diez posiciones por un cambio en el motor y el turbo de su Racing Bulls. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, partirá 15°.
El clima es uno de los grandes protagonistas de la jornada. Las nubes nunca desaparecieron del cielo de San Pablo y, a medida que se acerca la largada, una leve llovizna moja el circuito. La precipitación promete mantenerse e incluso intensificarse con el correr de los minutos.
Con el asfalto mojado y la posibilidad de que la lluvia aumente, se espera una carrera impredecible, en la que la estrategia y la elección de neumáticos pueden resultar determinantes. Colapinto intentará aprovechar cualquier oportunidad para avanzar posiciones y meterse nuevamente en la zona de puntos.
En las tribunas y los alrededores del circuito, mientras tanto, se vive una verdadera fiesta. Muchos fanáticos se acercaron a Interlagos, varios de ellos con pilotos impermeables para protegerse de la lluvia. También pasó el tradicional Drivers’ Parade, el desfile en el que los pilotos recorren el circuito y saludan al público antes de la carrera.
Las mejores fotos de la previa del GP de Brasil en Interlagos
Fotos: Tomás Arribas, enviado especial a San Pablo.
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