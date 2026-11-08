Visita del papa León XIV: cómo será el recorrido de tres kilómetros para la misa del lunes 9 de noviembre

La agenda oficial por la visita del papa León XIV contempla para este lunes 9 de noviembre uno de los momentos de mayor convocatoria popular de su estadía en el país, con eje en la gran misa que se celebrará en las inmediaciones del Monumento a los Españoles.

Desde la madrugada del domingo, miles de peregrinos comenzaron a concentrarse en los alrededores del parque palermitano para recibir al Sumo Pontífice. El despliegue operativo involucra a distintas fuerzas de seguridad y áreas de tránsito para ordenar los accesos peatonales y los cortes preventivos en las principales arterias de la zona norte porteña.

Cómo será el circuito y los detalles de la ceremonia con más de 120 obispos

El recorrido diagramado prevé un trayecto de exactamente tres kilómetros que comenzará a las 10:00 desde la zona del túnel de la avenida del Libertador, a la altura de Olleros. Esta traza estratégica fue diseñada para facilitar el acercamiento de los fieles ubicados en ambos lados de la calzada.

El vehículo oficial avanzará a una velocidad estimada de cinco kilómetros por hora para permitir el saludo directo a los peregrinos apostados a lo largo de todo el circuito. Las autoridades dispusieron vallados especiales y controles rigurosos en cada cuadra para resguardar la seguridad del Santo Padre durante el desplazamiento.

Una vez finalizada la caravana por las calles de Palermo, está previsto que la misa comience de manera formal a las 11:30 para agrupar a toda la multitud congregada en el Monumento de los Españoles. Se espera que la ceremonia litúrgica se extienda durante varias horas con la participación activa de delegaciones de todo el país.

La celebración eucarística contará con una imponente puesta en escena que incluirá la presencia confirmada de 120 obispos sobre el escenario principal, reflejando la dimensión federal de la Iglesia.

Con este imponente despliegue logístico, la ceremonia se consolida como uno de los hitos institucionales y religiosos más importantes de los últimos años en territorio argentino. Las transmisiones oficiales cubrirán cada detalle de la histórica jornada para los millones de fieles que siguen el acontecimiento a distancia.