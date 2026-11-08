«Fue un regalo del cielo»: la conmovedora historia de Lucas Sugo, el músico que cantó ante el papa León XIV tras la muerte de su hija Florencia

El Estadio Centenario de Montevideo fue escenario de una noche de profunda carga emotiva durante la visita apostólica del papa León XIV a Uruguay. Ante una multitud cercana a las 70.000 personas, el cantante Lucas Sugo protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la jornada al cantarle en vivo al pontífice y recibir su bendición, apenas días después del trágico fallecimiento de su hija Florencia, de 23 años, a causa de una enfermedad oncológica.

Visiblemente emocionado tras interpretar el himno religioso Pescador de hombres —entonado a la par por el propio León XIV—, el músico uruguayo confesó el significado espiritual de ese encuentro: «Mucha emoción. Cuando el Papa se acercó y me habló fue un regalo personal. Es un mensaje que parece que viene de un lugar que quiero mucho. Es una noche memorable para mí, para mi familia y para todo el país».

El abrazo de fe tras la tragedia familiar: así fue el emotivo recuerdo que Lucas Sugo comparte con León XIV

La participación de Sugo en la vigilia del Centenario adquirió un valor trascendental debido al reciente luto que atraviesa la familia. La muerte de Florencia conmocionó al ambiente artístico rioplatense, y el propio cantante definió la bendición del Papa como un hito que lo acompañará por el resto de sus días.

¿Alguien puede dudar que no cantó solo? https://t.co/ErzTFWYHsW — Alejandro Figueredo (@afigue2010) November 7, 2026

«Voy a tener noventa y pico de años, voy a andar con un bastón y frente a una estufita le voy a contar a mis nietos que viví un momento con una emoción tan grande que no voy a poder explicar», relató tras bajar del escenario.

La prédica de León XIV, que llamó a los jóvenes a no conformarse con la mediocridad y a abrazar los compromisos de la vida sin temor al «para siempre», sirvió de marco para un cierre donde la música, el duelo y la fe se fundieron en un abrazo colectivo.

De los bailes del interior al fenómeno de «Cinco minutos»

Aunque hoy su nombre resonó a nivel internacional por su encuentro con la máxima autoridad de la Iglesia Católica, Lucas Sugo es desde hace más de una década una de las figuras más populares e influyentes de la música tropical rioplatense.

Nacido en Tacuarembó en 1978 y criado en Rivera, construyó su vocación desde muy joven: