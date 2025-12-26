Biguá y su operativo 2026: pretemporada, debut ante el campeón y campus con las Agustinas

Biguá ya pasó los lógicos nervios del debut en la Liga Nacional Femenina de básquet y tiene el cronograma armado para el 2026, con la disputa de la segunda competencia de la temporada y diferentes actividades en el club. La pretemporada arranará el 3 de enero y el debut en el torneo será el 11, ni más ni menos que ante las campeonas de Ferro, en el Héctor Etchart de Buenos Aires.

Después de primer juego habrá más acción porque se realizará un campus de entrenamiento, entre el 13 y 16. Participarán Agustina Jordheuil y Agustina García, que seguirán en el plantel en el 2026, y el staff técnico de la Liga Nacional, comandado por Rubén Jaime.

“Solamente vas a tener que traer tus zapatillas y tus medias, porque con tu inscripción, te aseguras hidratación, fruta y tu camiseta, además de la entrada al primer partido de Liga Nacional Femenina de locales ante Unión Florida”, es la invitación del club para la clínica. Los cupos son limitados y las inscripciones se pueden realizar en https://forms.gle/iJCJFbPTmwcSZVbM6 o al contacto 299 575-8052.

Agustina García estará en el campus de la costa neuquina. (LNB)

El arranque del 2026

La primera función de Biguá en el torneo Clausura será ante Ferro, que viene de ganar el Final Four del Apertura y llega entonado al debut. Será el 11 de enero, en el Etchart. Cuatro días más tarde, el 15, las Bigualas aguardarán por Unión Florida en el estadio Ruca Che. Un día antes, las de Vicente López se medirán con Independiente de Neuquén, en el arranque de la gira por la capital provincial.

El 20 y 21 de enero, las Verdes volverán a tierras bonaerenses y porteñas para enfrentar a dos potencias: El Talar y Obras Sanitarias, que quedaron con la sangre en el ojo por la gran conquista del equipo dirigido por el campeón olímpico Gabriel Fernández.