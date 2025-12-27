«La Batalla de los Sexos», el gran evento de tenis que cierra el 2025

Este domingo se disputará un particular partido que tendrá toda la atención del mundo deportivo: «La Batalla de los sexos«. Luego de varios años, se volverán a enfrentar un hombre y una mujer en una cancha de tenis.

Este duelo será disputado entre Nick Kyrgios y Aryna Sabalenka. Los presentes de ambos son totalmente diferentes: el australiano se ubica 671° en el ranking ATP y será una incógnita su estado físico, ya que no tiene continuidad en el circuito. Por otro lado, estará la número 1 del mundo de la WTA. La bielorrusa tuvo un gran 2025, donde se quedó con el US Open y fue finalista en el Australian Open y en Roland Garros.

En la previa, hubo declaraciones cruzadas entre ambos. Sabalenka se mostró confiada y dejó su pronóstico: «Será un partido de alto nivel y en el que le voy a dar una paliza. Ciento por ciento«. Luego, Kyrgios aseguró que ganará con facilidad: «Me causa gracia que ella pueda pensar que puede ganar. ¿De verdad crees que tengo que dar el 100 %? Estoy totalmente concentrado porque represento a los hombres«, sostuvo.

Para este particular duelo, habrán reglas especiales para equiparar las diferencias físicas y biológicas entre los rivales. Una de ellas será que habrá un solo servicio, en vez de dos, como sucede normalmente. Esto priorizará la precisión por encima de la potencia.

Además, habrá una modificación en las medidas de la cancha: el lado de Sabalenka medirá un 9% menos que el lado de Kyrgios. Este cambio fue avalado por estudios sobre el desplazamiento promedio entre hombres y mujeres.Estas reglas buscarán la paridad del encuentro, para generar un partido más parejo y competitivo. El ganador se decidirá al mejor de tres sets, con un supertiebreak en el último set si es necesario.

Este evento fue organizado por Evolve, la agencia de marketing que tiene los derechos de ambos jugadores. Este tipo de partido ocurre luego de varios años. La primera vez que ocurrió un choque de tal dimensión fue en 1973, cuando se midieron Bobby Riggs contra la histórica Billie Jean King, que se llevó la victoria en sets corridos, contra un rival 25 años mayor. Luego, hubo otro enfrentamiento más adelante: en 1992 se vieron las caras Jimmy Connors y Martina Navratilova, con triunfo para el estadounidense por 7-5 y 6-2.

«La Batalla de los sexos» será este domingo 28 de diciembre desde las 13 (Hora Argentina), con transmisión de ESPN y Disney+.