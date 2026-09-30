Jadson Viera suma variantes: Independiente tiene nuevo refuerzo en el lateral izquierdo

El DT del Rojo sumó un refuerzo que llega de Tigre. (Foto: @Independiente)

Independiente llegó a un acuerdo para cerrar la incorporación del lateral izquierdo Nahuel Banegas, actual futbolista de Tigre. El futbolista llegará al Rojo a préstamo por 15 meses, con la firma de un contrato hasta diciembre de 2027 y una opción de repesca en enero a favor del Matador. Independiente utilizó el cupo que habilita AFA por lesión ligamentaria, la que sufrió el juvenil Joel Medina, que ya fue operado con éxito.

Así, el conjunto de Avellaneda consiguió un competidor directo en el costado izquierdo de la defensa para el lateral Facundo Zabala, además del juvenil Jonathan De Irastorza, de 21 años.

Nahuel Banegas llegó a un acuerdo para sumarse a las filas de Independiente, en medio de la extensa ventana de pases del fútbol argentino, cuyo cierre oficial fue hace algunas semanas.

Con 29 años y contrato con Tigre hasta fines de 2028, Banegas llegará a Avellaneda a préstamo por 15 meses, hasta diciembre del año próximo, con una opción de repesca que lo haría volver al club prestador en enero de 2026, en caso de ser necesario.

El defensor hizo inferiores en Puerto Nuevo, del ascenso argentino, y llegó posteriormente a Villa Dálmine, que lo vendió a Central Córdoba de Santiago del Estero a mediados de 2021.

Banegas podría debutar este viernes ante Instituto en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, en el duelo que abre la fecha 11 del Torneo Clausura.

Vale recordar que en Independiente habrá elecciones y ayer se confirmó de la candidatura a presidente de Gastón Gaudio.