¡Atención Colapinto! Un gigante chino quiere comprar Alpine

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Bahréin, que se realizará este fin de semana inusualmente en Malasia. Esta modificación se debe al conflicto bélico que atraviesa Medio Oriente. Ante esta situación,

En medio de la previa a esta nueva fecha de la máxima categoría, Alpine vive días de definición. El Grupo Geely avanza en las negociaciones para adquirir el programa de resistencia del equipo francés, que compite en el Campeonato Mundial de Endurance (WEC) y que se retirará de esa categoría a finales de este año.

Además, el conglomerado chino analiza comprar el equipo de F1 con sede en Enstone. Esta negociación se da en medio de la inminente salida del Grupo Renault de la Fórmula 1.

Geely, que controla marcas como Volvo, Lotus, Polestar, Lynk & Co y Zeekr, busca ampliar su presencia en el automovilismo y mantiene a la F1 entre sus objetivos.

Se espera que haya novedades los próximos días, ya que el 26 de noviembre vence el plazo para inscribir un proyecto para la temporada 2027 de WEC. Una eventual venta de Alpine requeriría un acuerdo entre Renault, Signatech y el posible comprador. Renault conserva los derechos intelectuales del monoplaza, mientras que Signatech aporta técnicos, información y experiencia acumulada durante más de una década.

Durante los últimos meses, la escudería francesa recibió dos ofertas de compra. La primera de ellas fue por 1.500 millones de euros que se rechazó rotundamente. Luego, llegó una propuesta de 2.100 millones de euros con una nueva respuesta negativa.

Ante esta situación, Flavio Briatore dejó claro que el precio base para negociar sería de 3.000 millones de euros y remarcó: «No estoy vendiendo, no tengo intención de hacerlo».

Si Alpine llega a venderse, el nuevo dueño debería acatar los contratos vigentes con sus actuales pilotos. Pierre Gasly tiene vínculo hasta 2028 y Franco Colapinto fue cedido por Williams por cinco años tras su incorporación en 2025.

De esta forma, el argentino no corre peligro ante una posible negociación por el equipo de Fórmula 1. Franco se enfoca de lleno en pasar la página luego del error en Azerbaiyán, donde provocó un accidente que derivó en su abandono y en el de Gasly y Norris.

Los horarios del Gran Premio de Malasia

Viernes 2 de octubre

Prácticas Libres 1: 1:30 horas

Prácticas Libres 2: 5:00 horas

Sábado 3 de octubre

Prácticas Libres 3: 1:30 horas

Clasificación: 5:00 horas

Domingo 4 de octubre

Carrera: 4:00 horas

Toda la actividad se podrá seguir a través de Fox Sports y Disney+.