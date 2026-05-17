Jannik Sinner campeón en Roma: venció a Casper Ruud y alcanzó un récord único antes de Roland Garros

Jannik Sinner sigue construyendo una temporada que ya quedó marcada en la historia del tenis. El número uno del mundo derrotó por 6-4 y 6-4 a Casper Ruud y se consagró campeón del Masters 1000 de Roma, en una final que confirmó el dominio absoluto que ejerce actualmente sobre el circuito ATP.

El inicio del partido mostró un escenario inesperado. Ruud salió decidido, agresivo desde el fondo de la cancha y consiguió un rápido quiebre para colocarse 2-0 arriba en el primer set. El noruego aprovechó algunos errores poco habituales del italiano y parecía dispuesto a discutirle el control del encuentro.

Sin embargo, la reacción de Sinner fue inmediata. A partir de ese momento comenzó a encontrar mejores devoluciones, ajustó el saque y elevó notablemente la intensidad de sus golpes. El local recuperó rápidamente el quiebre y volvió a equilibrar un partido que, desde allí, empezó a inclinarse definitivamente a su favor.

Con el marcador 4-4, Sinner volvió a golpear en el momento justo. El italiano quebró nuevamente el servicio de Ruud y luego cerró el primer parcial por 6-4, aprovechando el bajón del noruego y mostrando una solidez cada vez mayor desde el fondo de la cancha.

El segundo set terminó de reflejar la diferencia entre ambos. Sinner quebró de entrada, confirmó rápidamente la ventaja y manejó el desarrollo con absoluta tranquilidad. Ruud intentó sostenerse en partido y llegó a descontar hasta el 4-3, pero nunca logró poner realmente en peligro al número uno del mundo.

El cierre fue una demostración total de autoridad. Sin nervios y con una calma propia del número 1° del mundo, Sinner llegó al último game, se colocó rápidamente 40-0 arriba y selló el triunfo con otro 6-4, desatando la ovación del público italiano y confirmando por qué hoy es el mejor jugador del planeta.

Una hazaña reservada para leyendas

Con la conquista en Roma, Jannik Sinner completó además el Career Golden Masters, la marca que consiste en ganar al menos una vez cada uno de los nueve ATP Masters 1000 del calendario. El italiano, con apenas 24 años, se convirtió en el segundo tenista de la historia en conseguirlo después de Novak Djokovic, quien había alcanzado la hazaña en Cincinnati 2018 con 31 años.

Pero los récords no terminaron ahí. Sinner también se transformó en el primer jugador desde Rafael Nadal en 2010 en conquistar los tres Masters 1000 sobre polvo de ladrillo en una misma temporada. Montecarlo, Madrid y Roma quedaron en manos de un italiano que dominó completamente la gira europea de arcilla.

Además, alcanzó otra marca sin precedentes: se convirtió en el único tenista en ganar seis Masters 1000 consecutivos del calendario ATP. La impresionante racha incluye París 2025 y, ya en esta temporada, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma.

Como si fuera poco, el título también le permitió cortar una sequía histórica para el tenis italiano. Sinner se convirtió en el primer campeón local en Roma desde Adriano Panatta hace 50 años.

Ruud, por su parte, volvió a sufrir frente al dominio del italiano, que estiró todavía más la diferencia en el historial entre ambos. De todos modos, el noruego cerró una gran semana tras eliminar a varios rivales importantes y regresar a una final de Masters 1000.

Con apenas 24 años, récords históricos y un nivel que parece no tener techo, Sinner llegará ahora a Roland Garros como el gran candidato a quedarse con el segundo Grand Slam de la temporada.